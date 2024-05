Adela a Viktor sú oficiálne rodina a prezradili ďalšie detaily o synčekovi. Toto je dôvod, prečo vybrali meno Maximilián

Adela a Viktor prežívajú jedno z najkrajších období. Rodičmi ich adoptovaného synčeka sú už oficiálne, podarilo sa im dokončiť náročný proces adopcie. Maximilián je tak konečne ich aj po formálnej stránke.

Adela a Viktor boli v utorok hosťami Telerána, kedy sa po takmer dvadsiatich rokoch lúčila obľúbená moderátorská dvojica Roman Juraško a Lenka Šóošová. V rámci vysielania rozprávali aj Vinczeovci, no nezabudli pripomenúť, že prišli hlavne kvôli Romanovi a Lenke. V rozhovore boli však opäť úprimní a prehovorili o niekoľkých veciach, ktoré ich fanúšikovia možno nevedeli.

Na adopciu čakali dlho

Na adopciu čakali takmer tri roky a Adela priznala, že bola skeptická a myslela si, že napokon do toho ani nepôjdu. Viktor poznamenal, že samotná príprava na adopciu bola pre nich veľmi užitočná a inšpiratívna. Ako zverejnila v rozhovore Markíza, obaja majú trochu rozdielny prístup, no navzájom sa dopĺňajú. Viktor je ten prísnejší a má rád disciplínu, a to nielen vo výchove, ale aj v bežnom fungovaní. Adela priznala, že ona je tá, ktorá by si pomaly nevedela ani zaplatiť faktúru a všetky veci ohľadom termínov či poriadku má na starosti Viktor.

Prečo má ich syn meno Maximilián?

Dokonca tiež nedávno prezradili, že ich domácnosť je bilingválna, čiže Viktor so synom hovorí primárne po anglicky, kým Adela po slovensky. Viktor tiež nedávno na Instagrame priznal, že si uvedomil, že niekedy je až zbytočne prísny, no na druhej strane si dokáže zachovať chladnú hlavu, keď kričí alebo vyvádza.

A prečo sa ich syn volá Maximilián? Meno vybrala Adela, a nie tak náhodou. Spočiatku sa jej zdalo originálnejšie než iné, ale dnes to už vidí inak. „To si asi museli sami zistiť aj rodičia iných, dnes už takých známych mien ako Jakubko či Emka a podobne,“ povedala s humorom a dodala, že Maximilián má meniny na jej narodeniny, ktoré sú 12. októbra, takže už budú vždy oslavovať spolu.