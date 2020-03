8 kvalitných seriálov, ktoré prídu na naše obrazovky ešte tento mesiac

Seriálová kultúra sa za posledných niekoľko rokov rozrástla natoľko, že do nej patrí veľká časť modernej spoločnosti. Vysoký dopyt vnímajú aj televízne a streamovacie spoločnosti, ktoré tak pripravujú stále nové a nové projekty. Na ktoré sa môžeme tešiť ešte počas tohto mesiaca, ktorý navyše pre prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia strávime všetci doma?

Project Blue Book (Projekt Modrá kniha)

Premiéra druhej série: 19. marec

Seriál Projekt Modrá kniha televízie History v prvej sérii priblížil vznik fenomému UFO v Spojených štátoch amerických po skončení druhej svetovej vojny. V desiatich dieloch sme mohli vidieť vznik vládneho projektu s rovnomenným názvom, čoraz častejšie hlásenia o pozorovaniach neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ako aj problémy a zametanie pod koberec, s ktorými sa museli vyšetrovatelia týchto prípadov popasovať.

V pokračovaní úspešného seriálu uvidíme v seriálovej podobe spracované vyšetrovanie tých najznámejších incidentov s UFO v dejinách Spojených štátov amerických. Tvorcovia seriálu nás zoberú na miesto Roswellského incidentu, do tajomnej oblasti Area 51 aj do Hopkinsville, kde malo na miestnej farme v roku 1955 dôjsť k blízkemu kontaktu tretieho druhu s mimozemskou civilizáciou. Druhú sériu seriálu Projekt Modrá kniha budete môcť sledovať už od 19. marca vždy vo štvrtok o 21:00 na programe Epic Drama.

Westworld

Premiéra tretej série: 15. marec

Azda najočakávanejším seriálovým projektom tohto marca je tretia séria seriálu Westworld z dielne HBO. Pokračovanie multižánrového seriálu, ktorý spája prvky westernu so sci-fi prichádza po dvojročnej prestávke s podtitulom New World. Tvorcovia nám tak azda naznačujú, že v najbližších ôsmich epizódach obľúbeného seriálu diváci konečne načrú do svetov, ktorých útržky sme mohli vidieť aj v predchádzajúcich sériách.

The Plot Against America (Spiknutie proti Amerike)

Premiéra seriálu: 17. marec

Čo by sa stalo, ak by prezidentské voľby v roku nevyhral Franklin D. Roosevelt, ale známy pilot a populistický rasista Charles Lindbergh? Na alternatívny výklad histórie sa v šestdielnom seriáli na HBO pozrie novinka Spiknutie proti Amerike natočená na motívy knižnej predlohy Phillipa Rotha. Všetko budeme sledovať z pohľadu židovskej rodiny, pre ktorú sa ich rodná demokratická krajina zmení na fašistickú veľmoc medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Black Monday (Čierny pondelok)

Premiéra druhej série: 16. marec

Seriál Black Monday z dielne spoločnosti Showtime nás v prvej sérii zobral do sveta Wall Stret a prostredníctvom vtipného fiktívneho príbehu ukázala jeden z najpamätnejších dní v moderných dejinách USA.

V druhej sérii sa pozrieme do sveta po krachu najväčšej finančnej burzy a podľa oficiálneho traileru sa môžeme pripraviť na rovnakú dávku absurdnej zábavy, ako v predchádzajúcich epizódach. Seriál Black Monday je síce dielom americkej televízie Showtime, dostupný však bude aj na službe HBO GO.

Ozark

Premiéra tretej série: 27. marec

So seriálovými novinkami a návratmi nezaháľa ani streamovacia služba Netflix. Tá už koncom tohto mesiaca zverejní v poradí tretiu sériu amerického seriálu Ozark. Kriminálny thriller zo sveta nelegálneho biznisu, ktorej hlavnou tvárou je (v tomto čase už) bývalý finančný poradca, nás tentokrát zo sveta drog zoberie do nového odvetvia hazardu.

The Valhalla Murders (Vraždy vo Valhalle)

Premiéra seriálu: 13. marec

Pre milovníkov severských kriminálok si streamovacia služba Netflix prichystala mimoriadne prekvapenie. Do svojej ponuky pridáva vôbec prvý kriminálny seriál z mrazivého Islandu. Na ostrov ľadu a ohňa sa vracia detektív z Osla, aby miestnemu policajtovi pomohol vo vyšetrovaní a chytení sériového vraha. Prepojenia na vikingskú mytológiu v názve sa báť nemusíte, v tomto prípade pôjde o čistú kriminálku.

Amazing Stories (Neuveriteľné príbehy)

Premiéra seriálu: 6. marec

Apple TV+ je medzi stramovacími službami pomerne nová, na Slovensku zatiaľ nemá širokú fanúšikovskú základňu, no práve to môže byť výhodou. Ak ste tak ešte neurobili, promo služby zdarma môžete využiť práve v marci. Služba totiž vydáva desaťdielny reboot seriálu Amazing Stories, ktorý sa stal v Spojených štátoch amerických v 80. rokoch 20. storočia veľkým hitom. Neuveriteľné príbehy prinesú 10 navzájom nesúvisiacich epizód s tematikou záhad medzi nebom a zemou. Minimálne spracovaním tak budú pripomínať mimoriadne úspešný projekt Black Mirror.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J.Walker

Premiéra seriálu: 20. marec

Ak patríte medzi fanúšikov životopisných príbehov, potom by vašej pozornosti nemal ujsť seriál Self Made z dielne streamovacej spoločnosti Netflix. V osemdielnej životopisnej dráme totiž uvidíme dodnes stále málo známy príbeh Sarah Breedlovej, známej ako Madam C.J. Walker, ktorá sa v USA stala ako prvá Afroameričanka milionárkou. To všetko v časoch, keď takéto bohatstvo nepatrilo ženám a už vôbec nie tým inej farby pleti.

V spolupráci s Epic Drama.