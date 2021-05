7 slávnych palácov z celého sveta tak, ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy

Po svete sa nachádza množstvo úchvatných stavieb. Kým tie najvýznamnejšie sú pravidelne rekonštruované a udržiavané, iné sa zase v priebehu času stali ruinami. Ako však vyzerali tieto paláce v čase svojej najväčšej slávy?

Spoločnosť Budget Direct sa to rozhodla zistiť. Už v minulosti ste si mohli pozrieť vďaka ich tvorbe, ako napríklad vyzeral Spišský hrad v minulosti, či ako vyzeralo 7 divov sveta.

Umelci zo spoločnosti sa opäť chopili práce a pomocou digitálneho 3D modelovania zrekonštruovali 7 slávnych palácov, z ktorých sa v dnešnej dobe zachovalo iba torzo alebo ani to. Vďaka ich precíznej práci sa môžeme takto preniesť okamžite do minulosti a obdivovať krásu, ktorá bola poznačená zubom času.

Sans-Souci, Haiti

Nazýva sa tiež Versaillom Karibiku. Palác revolucionára Henryho Christophera z roku 1811 sa, žiaľ, dochoval iba ako zrúcanina. Henry I. ako diktátor na Haiti uvrhol národ do 13-ročnej občianskej vojny. Tak, ako to už pri týchto postavách histórie býva, niektorí ho nenávidia, iní zase velebia.

Aj keď odkaz Henryho Christophera je diskutabilný, jeho palác tu ostal a podaril sa takto nádherne digitálne zrekonštruovať.

Budget Direct

Qal’eh Dokhtar, Irán

Palác dal postaviť Ardašír I. ako pevnosť počas svojho panovania v Iráne v 3. storočí. Na treťom poschodí sa nachádzalo kráľovské sídlo, to bolo neskôr nahradené väčším palácom neďaleko.

Keďže je Qal’eh Dokhtar opevnený, technicky nejde o palác, ale o hrad. Avšak, jeho krásne zdobenie sa stalo napokon významným symbolom iránskej architektúry, a preto mu miesto na tomto zozname právom patrí.

Budget Direct

Knossos, Kréta, Grécko

Najstarší palác v tomto zozname pochádza z obdobia približne 1 700 rokov pred Kristom. Nachádza sa na gréckom ostrove Kréta a mal významnú politickú, ekonomickú a náboženskú funkciu pre Minojskú civilizáciu.

Palác zažil invázie, požiare a zemetrasenia, no napriek tomu je možné na ňom dešifrovať minojské nápisy a fresky. Na jednej z nich sa nachádza aj býk, čo môže mať súvis s legendou o mytologickom minotaurovi.

Budget Direct

Ružánsky palác, Bielorusko

Rodina Sapiehovcov postavila tento palác na konci 17. storočia ako symbol svojej moci. V časoch najväčšej slávy tu pracovalo až 100 služobníkov. Palác mal tiež vlastnú knižnicu a obrazáreň.

V roku 1831 bol palác prenajatý rodine Pinesovcov ako textilná továreň. Slávu paláca však ukončila 2. svetová vojna, no dnes sa postupne rekonštruuje.

Budget Direct

Palác Dungur – palác kráľovnej zo Sáby, Etiópia

Tento palác sa nachádza v etiópskej dedine Aksum, v kedysi rušnom hlavnom meste Africkej ríše, ktorá sa tiahla od Južného Egypta až k Jemenu. Kaštieľ zo 6. storočia obsahuje až 50 izieb vrátane kúpeľne, kuchyne a pravdepodobne aj miestnosti pre trón.

Označenie paláca kráľovej zo Sáby je však iba zbožným želaním. Domnienky, že by to mohol byť práve tento palác existujú na základe toho, že sa tu našli vykopávky umeleckých diel zobrazujúcich “krásnu ženu”. To podnietilo nádej, že pod Dungurom sa môže skrývať bývalé obydlie kráľovnej.

Budget Direct

Palác Clarendon, Anglicko

Napriek jeho významu pre históriu je tento palác z 12. storočia akosi pozabudnutý. Začal ho stavať Henrich II. a Henrich III. ho rozšíril a doplnil do neho také prvky, ako je vyrezávaný kozub či kaplnku, ktorú zdobilo farebné sklo. V 14. storočí bol z Clarendonu rozsiahly komplex, ktorý však začal upadať s nástupom Tudorovcov. Úpadok zapríčinili aj vysoké náklady na údržbu. Dnes z neho ostala iba jedna stena.

Budget Direct

Husuni Kubwa, Tanzánia

Ostrov Kilwa Kisiwani bol miestom dôležitého obchodu medzi východnou Afrikou a arabským svetom. Vyše tristo rokov odtiaľto prúdilo zlato a slonovina a naopak sem prichádzal hodváb či porcelán. Palác zo 14. storočia postavený z koralových skál dal vystavať sultán al-Hasan ibn Sulaiman.

V čase svojej slávy tu bolo viac ako 100 izieb, nachádzal sa tu tiež osemuholníkový bazén či oddychová miestnosť pre obchodníkov. Palác bol tiež vybavený vnútornou inštaláciou a potrubiami, ktoré zabezpečovali prítok vody.