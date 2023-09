60 kilometrov teroru: Tieto preteky patria medzi najmsrtiacejšie podujatia na svete, o život pripravili už takmer 300 ľudí

Raz ročne sa na šesť dní zdvojnásobí počet obyvateľov malého ostrova v Írskom mori, pretože do mekky pretekov sa schádzajú motocykloví nadšenci z celého sveta. Neodradí ich ani to, že tieto preteky majú strašidelnú povesť. Hovorí sa o nich ako o tých najsmrtiacejších na svete, počas nich zomrelo už takmer 300 ľudí.

V článku sa dozviete aj: ako najsmrtiacejšie preteky na svete vznikli;

prečo ich ľudia tak milujú;

prečo počas nich každoročne zomierajú ľudia;

prečo sa úmrtiam počas pretekov nedá zabrániť.

Najsmrtiacejšie športové podujatie na svete

Podľa webu IOMTT sú preteky s názvom Isle of Men Tourist Trophy (Isle of Men TT) jednoznačne niečo, čo by ste mali vidieť na vlastné oči (ide o takú významnú udalosť, že deti v miestnych školách majú v deň konania pretekov prázdniny), ak ste milovníkom športu a adrenalínu. To je odvážne tvrdenie vzhľadom na to, že ide o najsmrtiacejšie športové podujatie na svete (a zároveň o jedny z najstarších motocyklových pretekov), počas ktorého prišli o život už stovky ľudí.

História týchto pretekov siaha až do obdobia krátko po roku 1900. Na nenápadnom ostrove Isle of Men medzi Írskom a Britániou sa začali konať po tom, ako boli v Británii podobné udalosti zakázané a navyše bol zavedený rýchlostný limit 32 kilometrov za hodinu.

Muž menom Julian Orde veril, že vláda ostrova Isle of Men bude mať väčšie pochopenie pre rýchlu jazdu po verejných komunikáciách a nemýlil sa. V roku 1904 dostali súťažiaci povolenie ísť maximálnou rýchlosťou takmer 84 kilometrov za hodinu. Samozrejme, čelili množstvu prekážok. Ukázalo sa napríklad, že vtedajšie stroje neboli dostatočne výkonné na to, aby zvládali strmé kopce, ktoré boli súčasťou terénu, trať sa tak musela meniť.

Prvým oficiálnym víťazom súťaže sa napokon v roku 1911 stal J. S. Campbell, ktorý trať prešiel za 4 hodiny a niečo vyše 9 minút. Žiaľ, do histórie sa zapísal nielen prvý víťaz, ale aj prvá obeť pretekov. Podľa BBC sa ňou stal Victor Surridge, ktorý v čase pretekov nemal ešte ani 20 rokov. A ani zďaleka nebol poslednou obeťou. To však fanúšikov od extrémnej jazdy doteraz neodradilo.