14-ročnej dcére zaviazala oči, vraj mala pre ňu prekvapenie. Žena podrezala hrdlá 5 deťom, teraz podstúpila eutanáziu

Žena kuchynským nožom zavraždila svoje vlastné deti, následne si sama siahla na život, no prežila. Svoj trest si odpykávala v psychiatrickom ústave. Presne 16 rokov po brutálnej tragédii sa ale Genevieve rozhodla požiadať o eutanáziu.

V článku sa dozviete aj: akými duševnými problémami trpela Genevieve Lhermitte;

prečo sa rozhodla siahnuť na život svojim piatim deťom;

prečo zažalovala svojho psychiatra;

prečo sa po 16 rokoch rozhodla pre eutanáziu.

Trpela popôrodnou depresiou

Genevieve Lhermitte pôsobila ako žena, ktorá svoju rodinu, a najmä svoje deti, miluje nadovšetko, informuje Mail Online. Na Vianoce rozdávala úsmevy na všetky strany a s láskou sa prizerala, ako si päť detí pod stromčekom rozbaľuje darčeky. Len o niekoľko týždňov neskôr, 28. februára 2007, otriasla Belgickom brutálna tragédia.

Genevieve krátky čas pôsobila ako učiteľka, no musela sa pozície vzdať, keďže sa nevedela vymaniť z pazúrov popôrodnej depresie, píše Murderpedia. Po finančnej stránke pre rodinu nepredstavovalo problém, že Genevieve nepracovala. Spolu s manželom a otcom detí, Bouchaibom Moqadem, totiž žili v dome lekára Michela Schaara, ktorého Bouchaib považoval za svojho adoptívneho otca.

Neskôr pre neho aj pracoval ako asistent. Schaar sa staral o všetky výdavky, každý mesiac dával rodine peniaze a platil im aj dovolenky. Dokonca s nimi údajne išiel po svadbe aj na medové týždne a spal s nimi počas dovolenky v jednej miestnosti.

Vzťah Genevieve a Bouchaiba bol čoraz viac naštrbený, Bouchaib trávil veľa času v baroch a kúpeľoch, jednoducho všade, len doma nie. Keď šiel navštíviť rodinu do svojej rodnej krajiny, bol preč niekedy aj celý mesiac. Nemohol tušiť, že kým bude na jednej z rodinných návštev, jeho život sa obráti naruby a premení sa na najhoršie peklo.

Všetkým piatim deťom podrezala hrdlo

Genevieve totiž vzala kuchynský nôž, ktorý chvíľu predtým ukradla v supermarkete a podrezala hrdlo 3-ročnému Mehdimu, 7-ročnej Mine, 10-ročnej Myriam, 12-ročnej Nore a 14-ročnej Yasmine. Bouchaib bol v čase tragédie u rodičov v Maroku. Predtým, ako na deti zaútočila, im Genevieve navarila poslednú večeru.

Priznala, že najstaršia dcéra bola už priveľká na to, aby jej len tak ublížila. Podľa Mail Online ju preto presvedčila, aby si oči previazala šatkou pod zámienkou, že má pre ňu prekvapenie. Po tom, čo jej podrezala hrdlo, uložila žena Yasminino telo do vane v kúpeľni, ktorú používal Schaar. Vraj mu chcela čo najviac ublížiť, keďže Yasmine bola jeho obľúbenkyňa.

Krátko po tom, čo zabila všetky deti, sa Genevieve pokúsila siahnuť si na vlastný život, chcela sa dobodať, no napokon prežila a stihla si zavolať záchranku. Žena už predtým navštevovala psychiatra. Spomenula mu, že cíti nutkanie svojim deťom ublížiť. Prekážalo jej aj to, že žije z peňazí cudzinca, teda Schaara.

Podľa portálu News bola Genevieve v roku 2008 odsúdená na doživotie. Pred súdom priznala, že dala svojmu manželovi syna a sama ho zabila. Dodala, že vlastnou vinou stratila všetky svoje deti, podľa jej slov si to nezaslúžili. Vyhovárala sa, že mala pocit, že bola uväznená v pasci, keď bol Bouchaib stále niekde preč a ona bola sama doma s deťmi. Bola zmierená s tým, že jej najväčším trestom bude utrpenie, ktoré za to bude cítiť do konca svojich dní.