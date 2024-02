Skutočná domina Livia Drusilla: Stála za jedným z najmocnejších mužov. Často sa na ňu zabúda, no zmenila dejiny

Pri zmienke o mnohých historických udalostiach sa hovorí najmä o tom, čo dosiahli muži. Ženy, ktoré majú rovnaké, ba možno dokonca väčšie zásluhy, ale akosi ostávajú v úzadí a neraz sa ne celkom zabúda. Seriál Domina ale zmení spôsob, akým na históriu nazeráte. Historickú drámu si môžete pozrieť už v pondelok 19. februára od 21:00 na Epic Drama.

Za jedným z najmocnejších mužov stála žena

Ako informuje web Britannica, Livia Drusilla sa narodila v roku 58 pred Kristom, pravdepodobne v Ríme, do majetnej patricijskej rodiny. O jej ranom živote sa toho vie len veľmi málo, čo nie je nezvyčajné pre ženy z dôb dávno minulých. Často sa o nej dočítate len v súvislosti s jej manželom alebo synmi. Do dejín sa zapísala ako nebojácna, krásna, oddaná a vplyvná manželka Cézara Augustusa (bola v poradí už jeho treťou manželkou, pričom ich manželstvo bolo dohodnuté z politických dôvodov).

Málokto si v súčasnosti spomenie na to, že za jedným z najmocnejších mužov Rímskej ríše stála nesmierne inteligentná žena, ktorá mu radila v štátnych záležitostiach. V snahe zabezpečiť cisárske nástupníctvo pre svojho syna Tiberia (z prechádzajúceho manželstva so svojím bratrancom Tiberiom Claudiom Nerom mala okrem Tiberia ešte jedného syna, Nera Claudia Drususa a Augustus mal dcéru Juliu, Augustus a Livia spoločné dieťa nikdy nesplodili) údajne zapríčinila Livia smrť mnohých jeho súperov.

Zaradila sa medzi veľké ženy dejín, ktoré dosiahli úspech napriek tomu, že žili v tieni silného vodcu. Svojmu manželovi a neskôr synovi, ktorý zdedil trón, slúžila ako tichá poradkyňa a dôverníčka, píše World History Encyclopedia. Navonok bola dokonalým obrazom vernej manželky, ktorá pre svojho manžela urobila všetko. Dokonca bola ochotná prehliadať jeho nevery.

Livia prepisovala pravidlá, bola nedotknuteľná

Augustus vybudoval z chradnúcej a umierajúcej republiky silnú ríšu. Ako raz povedal – našiel Rím postavený zo slnkom vysušených tehál, no on ho odel do mramoru. A je otázne, či by sa mu nevídaný úspech podarilo dosiahnuť bez Livie Drusilly. Aj keď bola nenápadná (bola symbolom ženskej cnosti a jednoduchosti), bola mu obrovskou oporou a spojenkyňou. Augustus vedel, že je inteligentná, svoju manželku rešpektoval a vždy si od nej nechal poradiť. O Livii bolo tiež známe, že bola veľmi štedrá a Augusta nabádala, aby bol k svojim politickým oponentom milosrdný.

Ako píše JSTOR, medzi najmocnejšie ženy Ríma (hovorilo sa o nej aj ako o prvej dáme Ríma) sa na pol storočia zaradila v časoch, keď ženy nemali ani len volebné právo, nemohli zastávať oficiálne funkcie a na verejnosti sa nemohli objaviť samy, bez sprievodu. Užívala si slobodu, o akej iné len snívali a prepisovala pravidlá toho, čo žena smie a nesmie, a to napriek tomu, že ako manželka sa mala starať najmä o chod domácnosti a o vzdelanie a blaho svojich detí, vnúčat a manžela. Bola, takpovediac, nedotknuteľná.

Jej reputácia ale mala aj tienisté stránky. Hovorilo sa o nej, že moci sa jednoducho nedokáže nabažiť, je chamtivá, chladnokrvná a bezcitná intrigánka a dokonca neváha vraždiť, píše web ThoughtCo. Povráva sa dokonca, že práve Livia sa postarala o to, že Augustova dcéra Julia bola vyhnaná do exilu. Julii sa narodili dve dcéry a traja synovia, Gaius, Lucius and Agrippa Postumus, pričom podľa webu World History Encyclopedia mali práve oni vysoké šance, že sa stanú dedičmi trónu.

Bola chamtivou intrigánkou

To sa Livii nepáčilo. Vzhľadom na to, že boli priamymi pokrvnými príbuznými Augusta, ich šance na trón boli vyššie ako šance Tiberia či Nera Claudia, keďže tí boli nevlastnými synmi panovníka (Augustus si Tiberia neskôr adoptoval). Liviin syn Drusus napokon zomrel v roku 9 pred Kristom po páde z koňa počas bitky. Na následky poranení v bitke zomrel aj Gaius a Lucius podľahol ochoreniu. Agrippa Postumus bol vyhnaný do exilu a neskôr bol popravený.

Historici majú do dnešného dňa pochybnosti o tom, či Livia spriadajúca rôzne intrigy mala alebo nemala nejaký podiel na ich smrti. Pretože práve ich úmrtia umožnili nastúpiť na trón jej synovi Tiberiovi, aj keď Augustus o tom pôvodne neuvažoval a odmietal to. Dokonca ani samotný Tiberius príliš neprahol po poste panovníka.

Šancu nedostali ani Drusove deti. Liviin vnuk Germanicus skončil otrávený a mnohí veria, že v tom tiež mala prsty práve jeho stará mama. Drusov druhý syn Claudius zas kríval a zajakával sa. Livia na neho nedokázala pozerať bez opovrhovania a neraz sa nahlas modlila za to, aby bol Rím ušetrený krutosti a nešťastia v podobe takéhoto vládcu.

Livia sa tiež postarala o to, aby ju Augustus zahrnul do svojej poslednej vôle. Ako píše National Geographic, po jeho smrti v roku 14 po Kristovi jej moc neupadla, ba práve naopak. Po tom, ako Tiberius nastúpil na trón, stala sa jeho radkyňou a zásadným spôsobom ovplyvňovala jeho rozhodnutia. Navyše, neustále mu pripomínala, že sa stal panovníkom vďaka nej (napriek tomu, že o to nestál).

Livia Drusilla naposledy vydýchla v roku 29 po Kristovi, vo veku 86 alebo 87 rokov. Tiberius bol na svoju matku natoľko nahnevaný, že neprišiel k jej smrteľnej posteli a nezúčastnil sa ani jej pohrebu.

Livia Drusilla naposledy vydýchla v roku 29 po Kristovi, vo veku 86 alebo 87 rokov. Tiberius bol na svoju matku natoľko nahnevaný, že neprišiel k jej smrteľnej posteli a nezúčastnil sa ani jej pohrebu.