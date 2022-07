S manželom sme si dali pauzu, hovorí prvá dáma Ukrajiny, Olena Zelenská. Prirovnala sa ku kredencu

Vojna na Ukrajine trvá už vyše štyroch mesiacov a nezdá sa, že by sa mal konflikt ukončiť. Na čele brániacej sa krajiny stojí prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa stáva symbolom odporu voči okupantom. A kým do začiatku konfliktu si prezident žil v podstate pokojný život po boku svojej manželky a detí, teraz sú už dlho odlúčení.

Náročné mesiace

Prvá dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, poskytla rozhovor novinárke Christiane Amanpourovej pre CNN. Hovorí, že po prvotnej príprave na konflikt, o ktorom si myslela, že bude rýchly a že to bude „šprint“, teraz sa mnohí pripravujú na to, že to bude „maratón“.

„Je to veľmi ťažké, vydržať už 5 mesiacov. Musíme hromadiť sily a musíme šetriť energiu,“ povedala v rozhovore. Zelenská hovorí, že boje sú náročné a po počiatočnom období a sérii rýchlych víťazstiev nad ruskou silou sa zdá, že najmä na východe sa boje obracajú v prospech Kremľa.

Rovnako ako Zelenskyj, aj jeho manželka hovorí, že Rusi páchajú terorizmus, pričom naráža najmä na raketový útok na nákupné centrum v meste Kremenčuk. A síce bola útokom šokovaná, vysvetlila, že od Rusov sa to dá čakať. „Boli sme šokovaní mnohokrát. Neviem, či nás môžu okupanti ešte niečím prekvapiť,“ povedala.

O vzťahu s manželom

Zelenská povedala, že ona a jej deti nevideli Zelenského už dva mesiace. Počas prvých dní býval Zelenskyj vo svojej kancelárii a oni k nemu nemali prístup. Potom, keď sa boje presunuli ďalej od Kyjeva, rodine to umožnilo sa stretávať aspoň na chvíľu.

Ich oddelený vzťah však nie je nič jedinečné. Odhaduje sa, že polovica všetkých ukrajinských rodín bola rozdelená. „Náš vzťah je pozastavený, rovnako ako u všetkých Ukrajincov. Ako každá rodina, aj my čakáme na znovuzjednotenie, aby sme boli opäť spolu.“

Ďalej povedala, že sa snaží nájsť radosť v obyčajných veciach, aj keď sú pominuteľné. Samú seba prirovnala ku kredencu, ktorý sa objavil na fotografiách z prvých dní vojny v meste Borodianka.

Na zábere vidno rozbombardované budovy a v jednej bolo vidno, že jediné, čo ostalo z miestnosti, ktorá bola predtým pravdepodobne kuchyňa, bol iba kredenc. „Som ako ten kredenc v Borodianke,“ povedala. „Snažím sa to vydržať, presne ako on.“