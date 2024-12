Používate tieto známe slová správne? Len 10 % všetkých Slovákov vie, čo tieto kvízové výrazy skutočne znamenajú!

Recesia a fatalizmus konsolidačných balíkov, to sme ešte za inaugurácie netušili, v akom dezolátnom stave skončíme. Slovíčka ako tieto dnes používa každý. Nebuďte infantilný, inak vás budeme fabulovať koncesiami, vy dezolát! Použili sme slovíčko fabulácia správne? To nevieme ani my!

Pokiaľ nechcete znieť tak, ako sme práve teraz zneli v našom popise, a chcete sa naučiť používať všetky slová správne, pred použitím každého cudzieho výrazu by ste si mali dať záležať na tom, aby ste poznali jeho skutočný význam. Inak sa vám môže stať, že pochválite priateľku, ktorá sa pochváli tričkom so zvieratkami, že je infantilná – a my vieme, že druhé rande nebude.

Významy slov sme preberali zo slovníkového Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.