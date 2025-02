Obyvatelia môžu prísť o majetky, dozvedeli sa o tom z médií: Taraba chce budovať elektráreň, ľudia sa búria

Na Podpoľaní má vyrásť prečerpávacia vodná elektráreň. Materiál s názvom „Návrh na určenie investičného projektu ‚Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec‘ za strategickú investíciu“ sa v utorok objavil v takzvanom pripomienkovom konaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba na pripomienkovanie vyčlenil päť dní. Dotknuté obce ani samosprávny kraj o pripravovanom projekte podľa ich slov nevedeli.

Nová nádrž má byť prepojená s už existujúcou nádržou v Málinci a má vzniknúť na rieke Ipeľ. Podľa zámeru projekt predpokladá zásahy do katastrálnych území Látky, Cinobaňa a Málinec.

Označením elektrárne za strategickú investíciu štát získava predkupné právo na pozemky a prípravné práce môže začať robiť aj bez súhlasu majiteľov. To by mohlo znamenať, že dotknuté obce budú „zabraté“ a môžu skončiť pod vodou. Podobný postup sa uplatňuje napríklad pri stavbe diaľnic, kedy štát môže pozemky vyvlastniť.

Ako pre interez uviedla poslankyňa Tamara Stohlová za Progresívne Slovensko (PS), zatiaľ nie je jasné, čo všetko bude zatopené. Ohrozených je však podľa nej až 800 hektárov územia. Upozorňuje, že už budúci týždeň sa môže stať, že ľudia vlastniaci majetok v danom území s ním nebudú môcť nakladať. „Vzniká tú nárok, aby mal investor povolený vstup na pozemky a podobne,“ hovorí.

Úplne iný plán

V návrhu ministra Tarabu sa uvádza, že „investičný projekt je zároveň v časti v súlade tiež s platnými územnoplánovacími dokumentami Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj dotknutých obcí“.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) však pre interez upozornil, že materiál envirorezortu sa s územným plánom (ÚP) nezhoduje. „Zo strategických materiálov evidujeme plánovanú elektráreň na Ipli, ktorá má byť prečerpávacou, ale je na úplne inom mieste a plošne asi vo štvrtinovom rozsahu,“ hovorí vedúca oddelenia komunikácie Lenka Štepáneková.

Vyššie uvedené vyhlásenie rezortu dementuje tým, že sa nezakladá na pravde. Štepáneková vysvetľuje, že v ÚP Banskobystrického kraja „sa uvažuje s prečerpávacou vodnou nádržou Šoltýska – Dobrý Potok, ktorá je v inom priestore a plošne cca v štvrtinovom rozsahu“.

„V územných plánoch Látky, Cinobaňa sa v danom priestore s nádržou rovnako neuvažuje a bežne sa tam povoľujú novostavby, či už domov, rekreačných zariadení, ale aj škôlok. Ako kraj sa určite zapojíme do procesu pripomienkového konania,“ dodáva.

K návrhu ministra Tarabu sa vyjadrila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že spustili hromadnú pripomienku o stiahnutí tohto návrhu. „Teraz sa dozvedáme, že preňho (Tarabu, pozn. red.) nie je sväté ani to, čo je sväté pre všetkých – voda,“ odkázala.

Podľa poslanca Karola Galeka ide Tarabovi o biznis a nevie vysvetliť, prečo chce tento projekt riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.

Dopady na životné prostredie

Stohlová ďalej hovorí, že prečerpávajúce elektrárne majú svoj zmysel. Fungujú ako baterka – môžu míňať alebo vyrábať elektrinu. V prípade Podpoľania však podľa nej ide o oblasť, kde „vidiek funguje tak, ako by mal, ľudia tu majú farmy, je to krásna krajina, rozbieha sa tu turistický ruch“. Alternatívou k takejto elektrárni by mohlo byť batériové úložisko.

V prípade konkrétneho projektu ministerstvo životného prostredia nezverejnilo bližšie informácie o dopadoch na životné prostredie. Nie je jasné, aké biotopy budú zasiahnuté, ako sa zmení režim okolia, ako bude ovplyvnená hladina a kvalita podzemnej vody či ako sa naruší už existujúci vodný tok.

Podľa Stohlovej ide o veľmi stručný materiál, z ktorého je množstvo vecí nejasných, sú vyvrátiteľné alebo nie sú správne. Projekt navyše nie je v súlade s územným plánom.

Skutočnosť, že Taraba z elektrárne urobil strategickú investíciu znamená, že návrh funguje v inom režime, kde platia skrátené lehoty. „Posudzovanie dopadov na životné prostredie je v tomto prípade skôr formálny proces,“ upozorňuje.

Štepáneková tiež pripomína, že zlé nastavenie zákona o strategických investíciách BBSK už z hľadiska lehôt v minulosti pripomienkovali, a to v rovnako šibeničných časoch. Ich námietky však neboli brané na zreteľ.

„Tu sa ukazuje, že uvedený zákon nevytvára priestor na odborné a rozumné riešenia, diskusiu, snahu o konsenzus zainteresovaných, ale pristupuje k územiu, jeho využitiu a ľuďom v ňom žijúcich politikou valca,“ uzatvára.

Boja sa, že skončia pod vodou

Po tom, čo na zámer upozornil Denník N, sa téma začala šíriť sociálnymi sieťami. Profil na sociálnej sieti Instagram @farma_pod_polanou, ktorý informuje o živote na farme v okolí Podpoľania, sa k zámeru vyjadril s tým, že ak by bol realizovaný, do veľkej miery by zasiahol ich život.

Farmári Katka a René tvrdia, že všetky dotknuté strany, či už obyvatelia, obce a mestá v okolí ako aj Banskobystrický samosprávny kraj, o výstavbe nemali vedomosť.

„Tento projekt je enormne veľký a má prefinancovať viac ako 2,3 miliardy eur bez DPH. Je to obrovská investícia pre slovenský štát a nikto o tom nevie. Mali by sme sa všetci občania zamyslieť nad tým, kto nám na tomto území vládne, akých tam máme ľudí, keď idú schváliť takýto projekt na území, kde ľudia bývajú, majú tam svoje pozemky, domy, farmy,“ prízvukujú s tým, že vláda plánuje majetky ľudí vyvlastniť.

Dodávajú, že celá oblasť, do ktorej ich farma zasahuje, skončí pod vodou. Ľudia, ktorí na Podpoľaní žijú, sa o tom dozvedeli len pred niekoľkými dňami.

K situácii sa vyjadril aj bývalý hokejový brankár Ján Lašák. Na Instagram pridal príspevok, na ktorom okrem toho, že kritizuje šéfa životného prostredia za jeho kroky, zdieľa aj fotky z Podpoľania, kde má chalupu po starých rodičoch.

„Predstavte si, že idete hrať zápas a večer, keď si líhate do postele, keď znovu idete reprezentovať túto krajinu s veľkou hrdosťou ako celý život, tak vám pristane v správe nejaký link a dozviete sa z ničoho nič, že vám niekto ide vyvlastniť, čo vám je srdcu najbližšie. Niečo, kde ste vyrastali, niečo, kde moja mamka ťahala drevo z lesa, aby starký postavil niečo pekné a oni vám to idú zobrať,“ hovorí hokejista so slzami v očiach.

Interez v súvislosti s projektom kontaktoval envirorezort. Odpovede sme do vydania článku nedostali. Krátko po obede by však mal minister Taraba o téme hovoriť na tlačovej besede.