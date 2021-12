Obchody sú zatvorené, oni sa prispôsobili situácii: Ukazujú Slovákom, ako môže biznis fungovať aj počas lockdownu

Pandémia a už opakujúce sa vlny lokdownu môžu byť pre niektoré spoločnosti devastujúce. Aby sa tak nestalo, musia reagovať na aktuálnu situáciu zmenami. To, čo platilo na Vianoce pred dvoma rokmi, totiž už dnes neplatí. Že sa to dá inak, vás presvedčí najväčšia sieť kníhkupectiev Panta Rhei, ktorá prichádza so zmenami. Tie majú uľahčiť ľuďom toto mimoriadne stresujúce obdobie a postarať sa o to, aby cez najkrajšie sviatky mohli svojich blízkych potešiť.

Vianoce sú za rohom a na dverách obchodov svieti tabuľka zatvorené. To znamená, že ich majitelia prichádzajú o zisk, ktorý je spravidla v tomto predvianočnom období najvyšší z celého roka. Zároveň ľudia zostávajú v neistote z toho, kde a ako zoženú darček, ktorý by ich milovaným spríjemnil tieto náročné týždne.

Takmer tretinu Slovákov najviac poteší kniha

Žiaľ, protipandemické opatrenia sa mávnutím prútika nezmenia a nákaza nezmizne. To však neznamená, že musíte prísť o čaro Vianoc. Samozrejme, tieto sviatky nie sú primárne o darčekoch, spomeňte si však na príjemný pocit, ktorý vás zaplaví, keď obdarujete svojho blízkeho. Vedeli ste, že takmer tretinu Slovákov ako vianočný darček najviac poteší kniha?

My týmto zistením nie sme vôbec prekvapení. Knihy dokážu starým rodičom vyčariť úsmev na tvárach a spríjemniť im dlhé dni, počas ktorých s nimi možno nie ste, ale spoločnosť im robí aspoň váš darček. Deti zas vtiahnu do kúzelného sveta, v ktorom je všetko možné a aspoň na chvíľu zabudnú na to, že sa kvôli zatvoreným školám nemôžu stretávať so spolužiakmi a kamarátmi.

Prišli so zásadnými zmenami a opatreniami

Kníhkupectvo Panta Rhei sa rozhodlo, že nechce nikoho o tieto výnimočné pocity pripraviť. Napriek tomu, že knihu si priamo v obchode, ako to bolo kedysi zvykom, nekúpite, sieť kníhkupectiev pristúpila k niekoľkým zmenám a opatreniam. Aj vďaka nim chce prispieť k tomu, aby si čo najviac ľudí našlo pod vianočným stromčekom vytúžený darček – knihu.

„Chápeme, že pandemická situácia si vyžaduje opatrenia, ktoré nám viacerým určite nie sú príjemné. Po skúsenostiach s minulými lockdownami sme sa tento rok už na túto možnosť pripravili tak, aby sme čo najväčšiemu počtu Slovákov mohli splniť ich knižné vianočné želanie,” hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Michal Rajter, ktorý sa rozhodol prispôsobiť aktuálnej situácii. Aj keď pre nich nie je ideálna, chcú z nej vyťažiť čo najviac a dohliadnuť na to, aby ľuďom pod vianočným stromčekom kniha nechýbala.

Expresná rýchlosť a rezervácia, ktorú si vyzdvihnete v ktorejkoľvek predajni

S tým súvisí niekoľko zmien, ktoré museli podniknúť. “Niekoľkonásobne sme zvýšili kapacitu nášho skladu e-shopu. Presunuli sme doň 250 pracovníkov, aby sme expresne rýchlo dokázali vybaviť každý vianočný nákup. Zákazníci si takisto knihy môžu zarezervovať v niektorej z našich 61 predajní po celom Slovensku a vyzdvihnúť,” dodáva Rajter.

Expresný systém je výbornou pomôckou, pretože pravdepodobne každý z nás dobre pozná váhanie nad objednaním darčeka online, práve kvôli dlhšiemu času spracovania objednávky a dodania. Teraz tento problém padá a ku svojej knihe sa dostanete včas.

Môžu sa pochváliť najväčšími zásobami

Kniha sa navyše od samotnej objednávky môže dostať až do vašich rúk v rekordne krátkom čase. Na rezerváciu cez internet vám stačí niekoľko sekúnd a do pár minút obdržíte spätnú SMS s oznámením, že kniha na vás už čaká v najbližšom kníhkupectve.

Vďaka tomu už zatvorené predajne nie sú žiadnym problémom. „Zásobovanie knihami od dodávateľov na predajne bude pokračovať aj počas lockdownu. Čiže knihy sa budú priebežne dopĺňať tak, aby si každý našiel tú, ktorú potrebuje,” ozrejmuje Rajter.

Jedna dobrá rada pre všetkých

Generálny riaditeľ Panta Rhei však dáva nám všetkým dobrú radu, a to aby sme s nákupmi neváhali. Lockdown totiž zapríčinil extrémne nároky na logistiku a prepravu všetkých tovarov. “Sme pripravení operatívne presúvať knihy z našich prevádzok na sklad. Tým sa ponuka pre zákazníkov rozširuje na milióny kníh. Vianoce bez kníh teda Slovákom nehrozia aj keď budú na istý čas ukrátení o návštevu kníhkupectiev,” opisuje aktuálnu situáciu.

Napriek sťaženej situácii v dôsledku pandémie najväčšia sieť kníhkupectiev garantuje, že si zákazníci nájdu svoju vytúženú objednávku u seba do Vianoc.

“Logdán či Lockdown, nenecháme vás v tom”

Spoločnosť Panta Rhei podnikla tieto chytré kroky, aby mohla prinášať kvalitné tituly aj počas obdobia, kedy sú obchody zatvorené. Zákazníkov, ktoré o ne majú záujem, to však nebude stáť žiadnu námahu naviac.

Navyše, ak hľadáte niečo exkluzívne, čo by vašim blízky urobilo radosť, Panta Rhei svoju ponuku rozšírila o tituly, ktoré nikde inde nenájdete. Jedným z nich je kniha Ktosi je za dverami, ktorá prináša prepis najlepších častí rovnomennej televíznej šou Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Tento rok bol mimoriadne náročný pre všetkých ich obdivovateľov, pretože nás Milan Lasica navždy opustil. V mnohých rodinách však tieto osobnosti žijú stále ďalej a preto si dvojicu Lasica a Satinský môžete pripomenúť napríklad aj takýmto spôsobom.

Ak zas hľadáte tip na knihu pre detského čitateľa, odporúčame novinku Macko Uško. Tento klenot z truhlice poľskej literatúry pre deti dnes po viac ako päťdesiatich rokoch opäť ožíva v knižnej podobe aj na Slovensku. Krátke rozprávky s hlbokým odkazom nadchnú najmenších a vo vás vyvolajú pocity nostalgie.

Najväčšia sieť kníhkupectiev Panta Rhei je svojimi zmenami na lockdown pripravená a tak sa nemusíte báť, že by ste sa museli tieto Vianoce zaobísť bez vašich vytúžených kníh či iných darčekov, ktoré majú vo svojom sklade eshopu alebo v kníhkupectvách. Spôsob, akým spoločnosť reagovala na túto mimoriadne nepriaznivú situáciu zas môže byť inšpiráciou pre všetkých.