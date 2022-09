Niekoľkokrát ju znásilnil, dievča ho napokon dobodalo. Podľa súdu má jeho rodine vyplatiť vysoké odškodné

Dievča dostalo podmienečný trest za neúmyselné zabitie po tom, čo dobodala násilníka, ktorý jej ubližoval celé týždne. Rodine zavraždeného muža musí zaplatiť aj vysoké odškodné. Podľa sudcu iná možnosť neexistuje.

Padla do rúk obchodníkovi s ľuďmi

Len 17-ročná Pieper Lewis sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. Po tom, čo dobodala muža, ktorý ju niekoľko týždňov znásilňoval, ju súd najprv obvinil z vraždy prvého stupňa. Ako píše portál The Guardian, súd v Iowe neskôr rozhodol o podmienečnom treste, pričom po dobu 5 rokov bude Pieper pod prísnym dozorom. Okrem toho, rodine zabitého muža musí vyplatiť sumu vo výške 150 000 dolárov. Sudca tvrdí, že zákon to v súčasnosti inak nedovoľuje, nemá inú možnosť a musel stanoviť aj výšku odškodného.

Pieper 37-ročného Zacharyho Brooksa dobodala ešte v roku 2020, bodla ho viac ako 30-krát. Pôvodne hrozilo, že za tento čin skončí za mrežami až na 10 rokov. Nateraz sa Pieper väzeniu vyhne, ak však poruší ktorýkoľvek z bodov podmienky, môže poputovať za mreže až na 20 rokov.

Tínedžerka žila s adoptívnou matkou, ktorá ju týrala a v čase, keď mala 15 rokov, sa rozhodla ujsť. Prespávala na chodbe obytného bloku v Des Moines. Práve tu ju našiel 28-ročný muž, ktorý ju k sebe zobral. Práve on ju začal predávať iným mužom a nútil ju, aby s nimi mala sex. Jedným z nich bol aj Brooks, ktorý ju v týždňoch pred smrťou znásilnil niekoľkokrát.

Podľa prokurátora vzala deťom ich otca

Brooks sa jej vyhrážal nožom, keď s ním odmietla ísť do postele. Po tom, čo ju znásilnil, schmatla Pieper nôž z nočného stolíka a v návale zúrivosti ho dobodala. Prokurátori však tvrdili, že v čase útoku Brooks spal a pre dievča nepredstavoval bezprostrednú hrozbu.

Kým súd vyniesol rozsudok, bola Pieper držaná v detenčnom ústave pre mladistvých. Rozhodla sa, že popracuje na svojom vzdelaní, no trápilo ju, že jej nedovolili komunikovať s rodinou a s priateľmi. Prokurátorom sa rozhodnutie súdu nepáči a tvrdia, že Pieper neprevzala zodpovednosť za to, čo urobila. Stavia sa do pozície obete, pričom pripravila deti a ich otca.

Sudca upozornil, že dievča dostalo druhú šancu, no tretiu už nedostane. Ak chce ostať na slobode, bude musieť dodržiavať prísne pravidlá. Ozývajú sa aj hlasy, ktoré tvrdia, že je potrebné brať väčší ohľad na ľudí, ktorí sa stali obeťami násilia a inej osobe ublížili v sebaobrane.