Kto zaváha, môže ľutovať: Pokles cien ropy môže byť len dočasný. Analytici sledujú ďalší vývoj okolo Iránu

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Ropa síce klesla, trh však varuje pred ďalším zdražovaním.

Ceny ropy v piatok klesli. Zmenšili sa totiž obavy z konfliktu medzi USA a Iránom, ktorý by mohol ovplyvniť ponuku. Americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že USA by mohli s Iránom uzavrieť dohodu v priebehu budúceho mesiaca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.17 h SEČ 67,50 USD (56,85 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2 centy (0,03 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,73 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 11 centov (0,13 %).

Slabší dopyt a vyššie zásoby

K poklesu cien ropy prispelo aj to, že podľa prognózy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) rast globálneho dopytu po rope bude v tomto roku slabší, ako sa pôvodne očakávalo, pričom celková ponuka prevýši dopyt. Okrem toho sa zvýšili zásoby ropy v USA a očakáva sa skoré zväčšenie ponuky z Venezuely.

Ilustračná foto: Pixabay

Priemerné ceny nafty na slovenských čerpacích staniciach sa v 6. týždni zvýšili takmer o dva centy za liter a boli najvyššie od konca novembra 2025. Benzíny zaznamenali iba nepatrné cenové výkyvy. Z plynov najviac zdražel skvapalnený zemný plyn (LNG), a to o 1,7 eura za kilogram. Tankovanie bolo však stále lacnejšie ako pred rokom, a to v priemere o 6 %, informoval v piatok štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Vývoj cien plynov a energií

Nafta sa v 6. týždni predávala za 1,466 eura, čo je o 1,8 centa viac ako v predchádzajúcom týždni. O rovnakú sumu zdražela aj prémiová nafta. Tú mohli motoristi načerpať za 1,668 eura za liter. Cena 95-oktánového benzínu sa zvýšila o 0,1 centa na 1,474 eura a 98-oktánový benzín v priemere zlacnel o 0,4 centa na 1,680 eura za liter.

Ceny plynov v úvode februára 2026 zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenali štatistici u LNG, ktorý zdražel o 1,7 centa a predával sa za 1,520 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) mierne stúpla o dve desatiny centa na 0,676 eura za liter. Stlačený zemný plyn (CNG) ostal na päť týždňov nezmenenej cene, kilogram stál 1,474 eura.

Alternatívny plyn bioLNG ostal na hodnote z predchádzajúcich týždňov, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC – do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC – do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC – nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.

