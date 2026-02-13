Konečne vyšlo slnko: Slovensko si užije takmer jarný deň. Nadpriemerné hodnoty vystrieda arktický vzduch a sneženie

Po niekoľkých dňoch s nízkou oblačnosťou a so sivou oblohou prichádza na Slovensko citeľná zmena charakteru počasia. Atmosféra sa začne postupne stabilizovať, pribudne slnečný svit a teploty sa dostanú nad dlhodobý priemer. Záver týždňa tak prinesie podmienky, ktoré budú na toto ročné obdobie nezvyčajne mierne.

Podľa portálu iMeteo je príčinou aktuálneho oteplenia prílev veľmi teplého vzduchu od západu. Ten už v uplynulých hodinách spôsobil, že denné maximá boli o 6 až 8 °C vyššie než dlhodobý normál. Teploty dosahovali 10 až 14 °C, pričom najvyššie hodnoty zaznamenali oblasti západného Slovenska. Trend nezvyčajne vysokých teplôt bude pokračovať aj v najbližších hodinách.

Piatok prinesie premenlivú oblačnosť a viac slnka

Dnešok prinesie premenlivú, miestami prechodne až veľkú oblačnosť. Ojedinele, v Žilinskom kraji miestami, sa môžu vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď, vo vyšších polohách nad približne 1200 m sneženie. Ráno a dopoludnia sa môže lokálne objaviť hmla.

Najvyššia denná teplota dosiahne 8 až 13 °C, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Hornom Spiši väčšinou 4 až 8 °C. Na horách vo výške 1500 m sa očakáva teplota okolo -1 °C. Fúkať bude prevažne západný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s, čo predstavuje približne 10 až 30 km/h, na východe väčšinou slabý južný vietor.

Víkend prinesie obrat

V sobotu bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami, najmä v noci, môže byť jasno až polojasno. Lokálne sa môže vytvoriť hmla. Sem-tam sa vyskytne slabý dážď alebo mrholenie, k večeru na krajnom severe aj sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 3 až -2 °C, v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie.

Ilustračná foto: Pexels

Denné maximá dosiahnu 3 až 8 °C, na západe a juhu väčšinou 8 až 12 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na juhozápade a v oblasti Hontu sa môže prechodne vyskytnúť východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s, teda približne 20 km/h. Cez naše územie bude ďalej postupovať na juhovýchod výrazný zvlnený studený front. Takéto stabilné a teplé podmienky práve preň nebudú trvať dlho.

Opäť vytiahneme rukavice

Už v nedeľu sa tak počasie výrazne zmení. Očakáva sa oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom, na juhu v nižších polohách aj dážď. Od západu budú zrážky postupne slabnúť a na západe sa môže kde-tu aj zmenšiť oblačnosť. Miestami sa môžu vytvárať snehové jazyky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 °C, na severe a Dolnom Spiši klesne na -2 až -7 °C.

Denné maximá sa budú pohybovať od -6 do 0 °C, na juhu väčšinou 0 až 6 °C. Vietor zosilnie, spočiatku bude slabý až mierny, postupne severozápadný až severný s rýchlosťou 5 až 11 m/s, teda 20 až 40 km/h. Na juhozápade a juhovýchode môže lokálne dosahovať okolo 13 m/s, v nárazoch približne 18 m/s, čo predstavuje až 65 km/h.

Záver týždňa tak prinesie dynamický vývoj počasia. Kým piatok a sobota budú ešte teplotne nadpriemerné, nedeľa už prinesie výrazné ochladenie, zrážky a miestami aj komplikácie na cestách.

