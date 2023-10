Koľko stoja elektromobily a ako na nich ušetriť? Ak viete ako na to, Teslu si kúpite od 34-tisíc eur, radí odborník

Ekológia a čoraz drahšie ceny pohonných hmôt. To sú v súčasnosti dva hlavné piliere toho, prečo sa mnoho ľudí začína obzerať po investícii, nad ktorou pred pár rokmi ani len neuvažovali. Elektromobily sa zo zadných priečok derú na svetlo sveta, o čom bezpochyby svedčia aj štatistiky v ich predaji. My sme sa pozreli na ceny najpredávanejších modelov, ale zisťovali sme aj, či človek dokáže kúpou takéhoto vozidla ušetriť.

V článku sa dozviete: v akých cenách sa najpopulárnejšie elektromobily predávajú;

prečo nie je nákup Tesly na Slovensku taký jednoduchý;

ako viete pri nákupe ušetriť;

ako hodnotí praktické využitie odborník.

Predaj elektrických vozidiel rastie

Podľa dostupných štatistík sa v poslednom desaťročí predaj elektromobilov značne zvýšil. Kým v roku 2013 sa celosvetovo predalo 206-tisíc vozidiel, v roku 2022 to bolo už viac ako 10,5-milióna (elektromobily + plug-in hybrid). Bohužiaľ, aj napriek rôznym iniciatívam európsky trh oproti USA a Číne stále zaostáva, pričom medziročne predaj tejto kategórie vozidiel vzrástol len o 15 %.

Keď sa do Európy pozrieme bližšie, elektrickým vozidlám stále kraľuje Tesla. Za prvý kvartál roku 2023 tu tento gigant predal viac ako 90-tisíc vozidiel a s modelmi Y a 3 hrdo máva zvyšnej konkurencii. Do istej miery by mal tento trend pokračovať, nakoľko sa spoločnosť rozhodla pre zníženie cien spomínaných modelov. Medzi najpredávanejšie autá s elektrickým pohonom v Európe patria aj Volkswagen ID.3 a Volkswagen ID.4, nasleduje Dacia Spring, Volvo XC40 a FIAT 500.

Najpredávanejší model Tesly je lacnejší ako Enyaq či ID.3

Európsky, ale aj celosvetovo najpredávanejším elektromobilom je Tesla Model Y, ktorý sľubuje dojazd až 455 kilometrov. V súčasnosti ho u oficiálneho predajcu viete v základnej výbave a typickej bielej farbe kúpiť za 40 870 eur. Model 3 dokonca začína na ešte nižšej cenovej úrovni a v základnej výbave so sľubovaným dojazdom 513 kilometrov stojí 37 370 eur. Len pre porovnanie, plne elektrické SUV Škoda Enyaq iV stojí v základnej cene 47 265 eur s odhadovaným dojazdom 375 – 542 kilometrov. Problematiku cien však ešte v článku budeme rozoberať, nakoľko práve pri Tesle to je o čosi komplikovanejšie.

Keď sa pozrieme na tretie najpredávanejšie elektrické vozidlo v Európe, Volkswagen ID.3, jeho cenníková cena začína na 37 990 eurách. „Väčší brat“ v podobe modelu ID.4 je o trocha drahší, no v súčasnosti platí bonus na skladové vozidlá a ceny začínajú na úrovni 36 990 eur (v štandardnej cenníkovej cene 42 990 eur). Do popredia sa v roku 2023 v rámci európskeho trhu tlačí aj Dacia s modelom Spring, ktorého cena sa začína na úrovni 18 800 eur.

Ako ušetriť pri nákupe?

Nákup elektrických vozidiel u tradičných zmluvných predajcov na Slovensku by nemal predstavovať žiadnu zásadnú komplikáciu. Paradoxne, pri najžiadanejších európskych modeloch od Tesly to ale neplatí. Samotná objednávka vozidla je úplne jednoduchá a zvládnete ju urobiť v niekoľkých krokoch aj cez váš smartfón, no Tesla stále na Slovensku nemá žiadne oficiálne zastúpenie a ani oficiálny showroom.

Z jednoduchého nákupu sa tak ľahko môže stať komplikovaná spleť faktorov, ktorá objednávku vytúženého vozidla nielen predĺži, ale aj predraží.

„Ak si človek na Slovensku objednáva Teslu sám, čaká ho veľa nástrah a prekvapení, počnúc skrytými poplatkami až po potrebu zaplatenia kamióna, kde vodič len vyloží auto a ide ďalej. Sú ľudia, ktorí si objednávajú Tesly aj v iných krajinách, kde sa takisto môžu popáliť na tom, že napríklad uvedené ceny sú bez DPH alebo s dotáciou, ktorá pre Slovákov neplatí,“ hovorí pre interez Jaroslav Kapšo z projektu DriveTesla.sk, ktorý na Slovensku takpovediac supluje oficiálne zastúpenie značky.