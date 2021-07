Koalícia sa opäť rozhádala. Minister Lengvarský však od podmienky testovania alebo očkovania úplne neustúpi

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) chápe obavy koaličného hnutia Sme rodina v súvislosti s novelou k využívaniu COVID preukazov.

Verí, že si s hnutím vydiskutuje ich pripomienky k zákonu. Lengvarský to povedal v piatok počas návštevy dolnokubínskej nemocnice. Avizoval však, že v žiadnom prípade nie je ochotný úplne odstúpiť od podmienky preukazovať sa testom alebo tzv. GreenPassom pri vstupe do reštaurácií či podnikov.

Lengvarský neustúpi

“Plne chápem ich obavy, ktoré smerujú k dostupnosti, či už priestorovej, alebo finančnej, testovacích kapacít. Budeme s nimi viesť diskusiu. Verím tomu, že v najbližšom termíne, keď zasadne parlament, sa dohodneme tak, aby zákon mohol byť schválený,” uviedol Lengvarský.

Koaličné hnutie Sme rodina zablokovalo vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. GreenPassov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu, predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár hovorí o jej preložení na neskôr. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa dohodli na preložení novely na schôdzu so začiatkom 22. júla. Dovtedy sa budú podľa jeho slov snažiť “vychytať muchy” v návrhu.

Postoj Sas a Obyčajných ľudí

Predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík nerozumie tomu, prečo šéf parlamentu a Sme rodina Boris Kollár nezaradil do programu aktuálnej schôdze návrh o zavedení COVID pasov na národnej úrovni. Návrhom by sa mala zohľadniť zaočkovanosť pri vstupe do prevádzok. Návrh chcela SaS prijať v jednom balíčku s očkovacou prémiou a sprostredkovateľským bonusom. Keďže neprešiel, poslanci SaS v hlasovaní v parlamente nepodporili bonus a lotériu. Sme rodina s návrhom podľa Sulíka súhlasila, ale na poslednú chvíľu “otočila” a návrh zablokovala. Tým sa jeho schvaľovanie posunulo o mesiac. Šéf SaS to považuje za nekorektný postoj.

Návrh, aby si ľudia platili PCR testy v plnej výške, považuje minister financií Igor Matovič (OĽANO) za nútenie do očkovania. “Sociálnymi zbraňami” by k tomu totiž bola chudobná rodinu, ktorá si pravidelné testy nemôže dovoliť, prinútená. Uviedol to v piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR.

Vo štvrtok (1. 7.) podľa Matoviča trvala šesť hodín koaličná rada, kde nakoniec prišli ku kompromisu, že sa návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) presunie. Za testovanie by zároveň mali ľudia platiť buď nič, alebo symbolickú čiastku.

Sme rodina má podľa neho pravdu v tom, že platenie PCR testov v plnej výške by bolo v určitom zmysle nútením do očkovania, pretože chudobná rodina by si to nemohla dovoliť. “Nebolo by to povinné očkovanie, ale v skutočnosti by to povinné očkovanie bolo,” vyhlásil Matovič. Keď sa uskutoční diskusia, v júli na schôdzi sú pripravení podporiť tento návrh, ale s tým, aby ľudia platili len symbolickú sumu za tieto testy.