Jej lebku varili v hrnci so zeleninou a reďkovkami. Modelku a milionárku Abby po smrti naporcovali, motívom boli peniaze

Abby Choi sa živila modelingom a prácou na sociálnych sieťach. Prežívala kariérne úspechy, vychovávala 2 deti a nedávno sa vrátila z veľkej módnej prehliadky v Paríži. Všetko tak šlo podľa plánu, až kým nezmizla a polícia nenašla v piatok kusy jej tela na rôznych miestach v okolí Hongkongu.

V článku sa dozviete aj: kde a ako našli kusy tela mŕtvej modelky;

čo bolo motívom brutálnej vraždy;

akú mala rozbehnutú kariéru;

aký majetok vlastnila;

koho v tomto prípade obvinili.

Hongkong dlhodobo patrí medzi mestá s najvyššou úrovňou bezpečnosti a nízkou kriminalitou. Všetky tieto tvrdenia sa však výrazne otriasli po tom, ako policajti našli v piatok mŕtvu modelku a influencerku menom Abby Cho Tin-fung. Navyše, jej telo objavili rozdelené na viacero častí, pričom z prvotného vyšetrovania sa zistilo, že mladá žena bola zavraždená neznámym predmetom a následne sa vrah rozhodol k jednému z najohavnejších činov, akým sa človek môže previniť, píše The Guardian.

Neprišla po dcéru, polícia začala pátrať

Všetko začalo byť zvláštne v momente, keď si Abby minulú stredu nevyzdvihla svoju dcéru zo školy. Keďže jej meškanie, respektíve zabúdanie povinností nebolo zvyčajné, okolie sa začalo obávať, že sa jej niečo stalo. Polícia po nezvestnej modelke spustila pátranie, no to, čo napokon našli, by nečakal nikto.

Na dvoch rozličných miestach, na periférii Hongkongu v dedine Tai Po, ale aj na cintoríne vo štvrti Tseung Kwan O, našli policajti časti tela mladej modelky. V Tai Po prehľadali trojposchodový rodinný dom, v ktorom vo veľkých varných hrncoch objavili telesné pozostatky.

Vo veľkom hrnci bola na vrchu vrstva tuku, zelenina a veľa reďkoviek. Expertíza objasnila, že mäso v nádobe bolo ľudské. Po zubných odberoch a testoch DNA sa potvrdilo, že lebka, vlasy, rebrá a pár kostí z hrnca patria práve nezvestnej modelke Abby Choi. V dome okrem iného našli pílky na kosti, mlynček na mäso, nože, helmu na zváranie či kladivo, píše Firstpost.

Našli vlasy, lebku aj rebrá

Na cintoríne v inej časti mesta našli ďalšie pozostatky, pričom stále pátrajú po hrudníku a rukách. Absolútne brutálna vražda šokovala nielen rodinu matky dvoch detí, ale aj okolie a všeobecnú verejnosť. Pri pátraní sa viacero pohľadov upriamilo len na jej niekdajšieho manžela, ktorý je otcom ich detí.

Alex Kwong Kong-chi bol zatknutý spoločne s jeho otcom aj starším bratom. Muž chcel dokonca utiecť na lodi, no polícia ho chytila ešte v prístave, pričom pri sebe mal hotovosť v hodnote 60-tisíc eur a aj hodinky, ktorých hodnota sa odhadla na približne 480-tisíc eur, píše CNN.

Kriminalisti obvinili práve exmanžela, s ktorým mala Choi údajne veľké finančné nezhody a spory. Práve Alex Kwong ju mal v sedemmiestnom aute trafiť zatiaľ neidentifikovateľným predmetom zozadu do hlavy, pričom úder ju podľa policajnej správy zároveň usmrtil.

Nezhody kvôli peniazom, ktoré ju pravdepodobne stáli život

Keďže rodina Alexa Kwonga a zosnulej Abby mala medzi sebou finančné nezhody ohľadom drahej nehnuteľnosti, ktorú modelka vlastnila, potenciálny motív brutálnej vraždy bol na svete pomerne rýchlo. Policajti tak zatkli Kwonga, jeho staršieho brata aj otca, pričom štvrtou osobou bola žena, ktorú najprv identifikovali ako jeho matku.

Ide však o ženu, ktorá má byť milenkou Alexovho otca a zároveň majiteľkou domu, v ktorom našli pozostatky mladej modelky. Žena, ktorá sa kriminalistom preukázala ako Ng mala zároveň pomáhať Alexovi vybaviť luxusný byt, v ktorom sa od stredy skrýval so svojím synom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Abby Choi (@xxabbyc)

Celé zosnovanie vraždy malo nastať v momente, kedy sa Alexova rodina dozvedela, že úspešná a bohatá modelka ich už nebude finančne podporovať a zároveň predá luxusnú vilu v hodnote 8,4 milióna eur, v ktorej žil Alex, aj jeho rodičia. Hlavou operácie mal byť Abbyn švagor, Alexov brat, ktorý ju v deň zmiznutia vyzdvihoval ako šofér, píše SCMP.

Zámožná modelka s majetkom v hodnote desiatok miliónov

Abby Choi bola vo svojej brandži známa ako modelka luxusných značiek, ktorú na Instagrame sleduje takmer 130-tisíc užívateľov. Podľa Firstpost mala 4 deti, pričom ďalšie dve splodila s partnerom Tam Chuk Kwanom, s ktorým mali v roku 2016 svadobný obrad, ktorý však nebol nikdy oficiálne zaregistrovaný.

Podľa portálu People Abby disponovala majetkom v hodnote viac ako 12 miliónov eur, no jej celkový majetok vrátane nehnuteľností a rodinného bohatstva môže predstavovať omnoho vyššiu sumu. Zavraždená modelka bola totiž najstaršou z troch dcér zámožného stavebného magnáta z Hongkongu.

Len 28-ročná Abby sa počas kariéry dostala aj na titulné stránky veľkých magazínov ako Vogue či Elle, pričom iný módny plátok ju opísal ako štýlovú ikonu a mediálnu osobnosť, ktorá vzala svet útokom svojím dokonalým zmyslom pre štýl a neskrotnou vášňou pre módu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa L’Officiel Monaco (@lofficielmonaco)

Časopis L’Officiel Monaco ju nazval ozajstnou trendsetterkou a dodal, že má bystrý zmysel pre štýl a silnú schopnosť kombinovať módne kúsky nečakaným spôsobom. Abby Choi si vďaka svojej špecifickosti doslova vybojovala svoje miesto ako jedna z najvyhľadávanejších influenceriek vo svete veľkej módy. Modelka sa zúčastnila aj tohtoročného týždňa módy v Paríži.

Veľa dávala aj na charitu

Okrem módy a svojich majetkov sa venovala aj charitatívnej činnosti. Abby totiž spoluzakladala a do posledných dní štedro sponzorovala organizáciu, ktorá sa stará o týrané a opustené zvieratá po celom Hongkongu.

Prípad brutálnej vraždy a následných, pre normálnych ľudí nepredstaviteľnej úkonov, síce ešte nie je celý uzavretý, no už dnes sa dá predpokladať, že nádejná mladá influencerka prišla o život len z dôvodu chamtivosti rodiny exmanžela, ktorá nevedela prijať skutočnosť, že sa má o svoje živobytie starať sama.