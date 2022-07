Klimatizácia je finančne náročná a ľad na krku sa veľmi rýchlo roztopí. Čo všetko sa však dá ešte spraviť, aby sme sa v lete schladili? V skutočnosti je toho celkom dosť. Aj najteplejšie mesiace sa dajú prežiť v príjemných teplotách, pokiaľ viete, ako si svoju domácnosť zabezpečiť.

Presťahovanie sa do destinácie, kde priemerná ročná teplota neprekročí vami stanovený limit či mnohé efektívne aj menej efektívne návody z TikToku. Tieto ťahy by vám možno v boji s vysokou horúčavou bez klímy pomohli, no okrem nich existujú aj jednoduché triky, ktorými si každý môže dovoliť schladenie aj bez použitia klimatizácie.

Žalúzie a závesy

Znie to zjavne, no pravda je taká, že nie každému to napadne. Žalúzie a závesy sú však veľmi dôležitými faktormi pri ochladzovaní vášho domova. Až 30% tepla, ktoré sa vám v domácnosti kumuluje, prichádza cez okná. Aby plnili funkciu vetrania a nie skleníka, je nutné neprepúšťať cez ne slnko. Červené, oranžové, žlté či biele závesy vám odrazia najviac tepla.

Dvere

Je logické, že treba mať dvere otvorené, aby vám cez miestnosti prešiel čo najsilnejší prievan. Dôležité je však dbať aj na to, aby ste mali zavreté izby, v ktorých sa nenachádzate. Takto sústredíte príjemný vánok len do miestností, pre ktoré je dôležitý.

Ventilátor a ľad

I keď ventilátor odvedie slušnú časť roboty, stále nie je dokonalý. Namiesto toho, aby ste si po izbe iba rozfukovali teplý vzduch, skúste pred ventilátor umiestniť napríklad misku s ľadom. Takto bude vrtuľa do izby vháňať chlad a výsledný efekt bude určite príjemnejší.

Rozhoďte siete

Aj s ventilátormi sa dá narábať múdro. Vytvorte si z nich sieť. Namiesto toho, aby ste ich mali niekoľko v jednej miestnosti, umiestnite jeden ku dverám, ktorý bude rozfukovať studený vzduch a ďalší k oknu, ktorý vás bude naopak zbavovať horúceho vzduchu.

Elektronika

Zapnutá elektronika produkuje teplo. Najnižšie teploty tak docielite, keď necháte všetky spotrebiče odpočívať. Keď je teplo, nenechávajte zbytočne zapnutý počítač, nezapínajte umývačku riadu či nemajte len tak zapnutý televízor.

Okná

Tak ako na dvere, aj na okná si treba dávať pozor. Ak budete vetrať cez deň, veľa toho nevyriešite. Naopak, pokiaľ budete vetrať v noci, kedy je vzduch vonku chladnejší, rozhodne docielite lepší efekt.

Ak máte ventilátor na strope, polovicu vojny ste už vyhrali. Dôležité je však dbať na to, aby vám sa váš ventilátor krútil do proti smeru hodinových ručičiek. Takto zbytočne nevíri horúci vzduch po miestnosti, ale dvíha teplý vzduch k stropu.

Voda

Aby ste boli dostatočne hydratovaní, mali by ste vypiť minimálne dva litre vody denne. Nič nepokazíte tým, ak jej vypijete aj viac, avšak v týchto prípadoch si treba dávať pozor na príjem minerálov. Čím viac vody vypijete, tým viac sa ich z tela odplaví.

Vodu však môžete využiť aj iným spôsobom. Dajte si ju do rozprašovača a občas sa ňou pokropte. Môžete využiť aj produkty z mrazničky, ktoré si môžete prikladať na krk, čelo či slabiny.

Obliečky

V lete môže byť zaspávanie poriadna výzva. Pokiaľ sa vám večer nedá v dôsledku vysokých teplôt zaspať, riešenie je jednoduché. V minulosti sa hovorilo, že pomôže, ak na pár minút vložíte svoju posteľnú bielizeň do mrazničky. Podľa nových výskumov, o ktorých píše aj CNN, je to však veľká chyba.

Kvôli teplu vydrží materiál chladivý len krátku chvíľu. Neskôr začne absorbovať ešte viac energie z vášho tela, čo by napokon mohlo mať na svedomí väčšie potenie.

Rastliny

Dôležitým faktorom sú aj rastliny. Mnoho rastlín, ako napríklad kaktusy alebo dokonca aj ananásy, získavajú viac vody zo vzduchu, ako z toho, že ich polievate. To znamená, že dokážu odvádzať zo vzduchu vlhkosť, a tak udržať nižšiu teplotu.

Spanie v inej miestnosti

Ak sa celú noc budíte, alebo z toho tepla ani vôbec nezaspíte, skúste tento trik. Ak máte vo vašom príbytku možnosť, zmeňte vašu spálňu za priestor, kde môže byť chladnejšie, napríklad prerobené pivničné priestory. Teplo stúpa, takže ak máte vo svojom dome nižšie alebo suterénne poschodie, vytvorte si tam dočasný priestor na spanie, aby ste v noci zažili chladnejšie teploty.

Prikladanie chladivých obkladov na krk a zápästie

Umiestnite si studenú handričku alebo ľadové vrecko na zápästia alebo si ich previažte okolo krku, aby ste príjemne ochladili svoje telo. Tieto pulzné body sú oblasti, kde sú krvné cievy blízko pokožky, takže sa rýchlejšie ochladíte.