Ikonická kráľovská stráž môže hovoriť: Pred turistami však môžu povedať len jedinú vetu

Červené uniformy, vysoké čierne čapice a trénovaná pozícia, ktorú zmenia len v minimálnom počte prípadov. O britskej kráľovskej stráži kolovali dohady, že počas služby nemôžu na ľudí prehovoriť, čo však nie je pravda. Smerom k turistom totiž môžu vysloviť len jednu frázu, píše LAD bible.

Londýn ročne navštívia milióny turistov. Zatiaľ čo pred pandémiou siahal tento počet až nad 21 miliónov, v nasledujúcich troch rokoch síce výrazne klesol, no stále sa udržal okolo hranice 5 miliónov ľudí, píše oficiálny web londýnskeho turizmu. Drvivá väčšina z nich si chce v britskej metropole pozrieť rovnaké atrakcie a pamiatky, pričom k najobľúbenejším patrí najmä Buckinghamský palác.

Pred kráľovským sídlom sa denne zhormažďujú tisíce ľudí, ktorí si to namieria priamo k bráne, pred ktorou stoja kráľovské stráže. Turistov láka najmä ich postoj a výraz tváre, ktorý si kvôli svojej práci musia udržať nonstop koncentrovaný. Väčšina ľudí si tiež myslela, že títo strážcovia nemôžu počas svojej služby nič povedať, čo, samozrejme, niektorí využívali a snažili sa ich napríklad rozosmiať.

Povedať môžu jednu vetu

Členovia stráží, ktorí okrem Buckinghamského paláca pôsobia aj pred Clarence House a St.James’s Palace, však majú povolené prehovoriť na turistov, respektíve na ľudí, ktorí ich konfrontujú. Podľa stanovených pravidiel paláca musia stráže prehovoriť len vo chvíli, kedy prebieha proces výmeny alebo cvičenia a ľudia im bránia v ceste.

Vtedy môžu zakričať vetu: „Make way for the Kings’s Guard!“ (Uvoľnite cestu Kráľovskej garde!). Okrem toho to môžu použiť aj v momente, keď sa človek pred nimi chová agresívne. Upozornenie pred tým, aby ľudia nestáli strážam v ceste a správali sa s rešpektom, je uvedené aj v príručke, ktorú dostane v okolí kráľovských nehnuteľností každý turista.

Sú dôležitejší, než sa môže zdať

Kráľovské stráže, do ktorých môžu vstúpiť ženy aj muži, sú však oveľa dôležitejšie, než by sa mohlo zdať. Okrem toho, že istú časť svojej vojenskej služby vykonávajú denným aj nočným strážením kráľovských pozemkov, sú zároveň jednými z najváženejších a najlepšie vycvičených členov britskej armády.