Hra Wordle je celosvetový fenomén, ktorý pohltil milióny hráčov. Je zadarmo, zahrajte si ju aj vy

Všetko, čo je nové, priťahuje prirodzený záujem ľudí. Niečo sa neuchytí, no potom sú tu nápady, ktoré sa stanú celosvetovým fenoménom. Presne tento raketový osud postretol aj online hru so slovami Wordle, ktorú k dnešnému dňu už vlastní The New York Times a hrajú ju milióny ľudí. A to chcel jej autor len vymyslieť zábavku na dlhé večerné chvíle s partnerkou.

Softvérový inžinier Josh Wardle je v posledných dvoch mesiacoch stredobodom reflektorov i záujmu médií. Môže za to hra, ktorej názov Wordle (word – slovo po anglicky) je s jeho priezviskom schválne podobný. Josh si hru vymyslel ešte v jeseni 2021 a ako uvádza aj The Guardian, jej nárast popularity bol a stále je obrovský.

Wardle chcel vymyslieť hru pre seba, stal sa z nej fenomén

Josh Wardle pôsobí v New Yorku, no jeho pôvod siaha do britského Walesu. Muž, ktorý v minulosti pracoval napríklad aj pre svetoznámu diskusnú platformu Reddit, vytvoril nový projekt len na zahnanie večernej nudy.

Ako píše o tvorcovi a dnes už milionárovi portál Nationalworld, jeho cieľ bol pretaviť známu americkú televíznu šou s názvom Lingo do aplikácie, ktorú bude môcť používať každý zadarmo.

Hra uzrela svetlo sveta začiatkom jesene 2021. Ako informuje The Guardian, v novembri sa denne pridávalo k hraniu približne 90 ľudí. Aj táto štatistika mohla Wardlea tešiť, keďže počiatočný produkt nemal prekročiť ani hranice jeho domu v Brooklyne.

Po príchode nového roka však prišla masívna expanzia. Hru v januári 2022 hralo už 300 000 ľudí, pričom k začiatku februára hlásala aplikácie Wordle už 2 milióny aktívnych používateľov.

O čo vlastne ide a ako sa to hrá?

Wordle je v podstate online slovná hra, pri ktorej sa hráč snaží uhádnuť päťpísmenové slovo, na čo má len šesť pokusov. Pri každom pokuse sa hráčovi prispôsobí hracie pole, ktoré informuje o správnosti písmen, respektíve o zlom rozložení písmen v hádanom slove.

Na začiatku je prázdna mriežka, ktorá má šesť riadkov po päť políčok. Keď do prvého riadku vpíšete akékoľvek päťpísmenkové anglické slovo, hra vám povie, či sa niektoré z vašich písmen nachádza v tajnom slove a či je na správnom mieste, vysvetľuje SME.

Používatelia hádajú stále jedno slovo dňa, ktoré aplikácia generuje pre každého rovnaké. Po každom pokuse sú jeho písmená označené zelenou, žltou alebo šedou farbou. Zelená znamená, že písmeno je uhádnuté a na správnej pozícii, žltá znamená, že písmeno je uhádnuté, ale nie je na správnej pozícii, šedá znamená, že dané písmeno nie je v slove obsiahnuté.

Zobrazená klávesnica v spodnej časti hry navyše zobrazuje všetky použité aj nepoužité písmená, ktoré sú odlíšené svetlošedou farbou. A ako sa to vlastne stalo tak populárnym? Paradoxne, veľmi výrazne tomu pomohla komunita hráčov na Novom Zélande. Jedna z tamojších používateliek totiž prezdieľala svoj denný úspech v hre na Twitteri vo forme emotikonov.

To autora hry motivovalo k vytvoreniu funkcie, vďaka ktorej mohli ľudia jednoduchšie a interaktívnejšie zdieľať svoje výsledky.

Prvý nápad prišiel ešte v roku 2013

Josh Wardle sa do programovania hry nepúšťal prvýkrát. Pôvodne mal snahu o vytvorenie podobného projektu takmer pred 10 rokmi, no ako sám uviedol, technologicky sa to možno mohlo podobať Wordle, ale malo to viacero chýb a nedostatkov.

Navyše, jeho pôvodná verzia bola nastavená tak, že hráč mohol denne hádať neobmedzený počet slov. Dnešné Wordle je však iné, keďže denne je k dispozícii len jedno slovo. A možno aj práve to spravilo z tejto hry unikát, keďže hráči netrpezlivo čakajú na nové slovo dňa.

Cítil nadšenie aj obavy, tak hru predal

Ako sa na Twitteri vyjadril autor hry, jej vplyv a úspech prerástol pôvodné ciele. „Stala sa väčšou, než som čakal. Bolo skvelé sledovať, ako moja hra prináša ľuďom radosť a koľkým dokonca pomohla. Som vďačný aj za správy od ľudí, ktorí mi píšu, že Wordle im pomohlo vyriešiť osobné vzťahy, či spojiť rodinu v čase pandémie a karantény,“ cituje Nationalword Wardlea.

O hru, ktorá je stále dostupná zadarmo, prejavilo obrovský záujem vydavateľstvo The New York Times. Tí mali nedávno jej autorovi podľa informácií zaplatiť „nízku sedemmiestnu cifru“, čo značí minimálne 1 milión dolárov.

Jonathan Knight, generálny manažér sekcie The New York Times Games, neskrýval po novej akvizícii nadšenie a pocit radosti z toho, že zatiaľ nijak nemonetizovaná hra Wordle bude pôsobiť pod doménou nytimes.com, píše Sector.

Ak si trúfate na náhodné päťpísmenové slovo v anglickom jazyku, hru Wordle si môžete pokojne zahrať na tomto linku. Pozor, k dispozícii máte len jednu hádanku denne.