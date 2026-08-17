Filmový svet prišiel o obľúbenú herečku: Mala len 36 rokov, ľudia ju poznali z viacerých projektov

Zapálená sviečka

Ilustračná foto: Pixabay

Roland Brožkovič
TASR
Panettierová bola dlhé roky partnerkou boxera Vladimíra Klička.

Americká herečka Hayden Panettierová, známa zo seriálov Hrdinovia či Nashville, zomrela vo veku 36 rokov, oznámila v nedeľu televízia ABC News s odvolaním sa na jej zástupcu. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry Reuters.

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„S hlbokým smútkom oznamujeme tragické úmrtie našej milovanej Hayden. Bola neuveriteľným svetlom a prírodnou silou, ktorá priniesla nesmiernu lásku a radosť všetkým, ktorí ju poznali, a miliónom ľudí, ktorí ju sledovali na obrazovkách,“ povedal jej zástupca pre ABC News. V súčasnosti nie sú známe ďalšie podrobnosti týkajúce sa smrti herečky.

Hrdinovia či Nashville

Panettiereová začínala ako detská hviezda a mala za sebou dlhú kariéru v televízii i vo filme. Preslávila sa najmä vďaka úlohám Claire Bennetovej v úspešnom seriáli Hrdinovia a tiež ako Juliette Barnesová v muzikálovej dráme Nashville. Zároveň si zahrala vo filmoch ako Sezóna Titanov, Život s Helen, Denník ľadovej princeznej či Vreskot 4.

Americká herečka Hayden Panettier
Foto: SITA/AP

Herečka otvorene hovorila o svojej depresii a závislosti od alkoholu, a to aj po narodení dcéry v roku 2014, píše agentúra AP. V biografii s názvom This Is Me: A Reckoning, ktorú vydala v máji tohto roka, písala aj o rozhodnutí zveriť dcéru do opatery svojmu bývalému partnerovi – ukrajinskému boxerovi Vladimirovi Kličkovi.

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