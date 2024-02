Donald Trump môže ovplyvniť budúcnosť košického U. S. Steelu. Nepáči sa mu predaj fabriky a chce proti nemu zasiahnuť

Ešte v decembri americký U. S. Steel oznámil, že má kupcu – štvrtého najväčšieho výrobcu ocele na svete, japonský Nippon Steel. Ten má prevziať celý korporát, a to vrátane svojho košického „dieťaťa“. Obchod však môže byť ohrozený. Ako informovalo Politico, niekdajší prezident Spojených štátov amerických Donald Trump povedal, že by zablokoval akýkoľvek plán na predaj U. S. Steel japonskej spoločnosti. Ak by sa Trump skutočne dostal do Bieleho domu a podobný krok by sa mu podarilo uskutočniť, pre Japonsko, USA, ale aj pre Slovensko by to bol problém.

Trump zvolil nezvyčajnú rétoriku

„Okamžite by som to zablokoval. Absolútne. Zachránili sme oceliarsky priemysel. Teraz U. S. Steel kupuje Japonsko. Také hrozné,“ uviedol Trump po stretnutí s prezidentom odborového zväzu Teamsters, ktorý zastupuje pracovníkov v dopravnom priemysle. Ako by to urobil, však neprezradil.

Ide o jeho prvé vyjadrenia k dohode Nippon Steel v hodnote takmer 15 miliárd dolárov na nákup ikonickej americkej spoločnosti.

Kým bol Trump prezidentom, vyznačoval sa agresívnou protekcionistickou politikou zameranou na oceliarsky priemysel a iné výrobné sektory. V stredu však jasne povedal, že ak by bol v prezidentských voľbách v roku 2024 opäť zvolený, má v úmysle prijať ešte extrémnejšie opatrenie na obmedzenie obchodu.

Nevysvetlil, ako bude postupovať

Trump, známy svojím populizmom, vo svojom „prejave“ opäť zvolil ľahšiu cestu. „Chceme do krajiny vrátiť pracovné miesta a niekedy to dokážu clá. Tento proces sme začali a dokončíme ho,“ uviedol.

Jeho slová sa dajú vyložiť rôznymi spôsobmi a on sám razantne odmietol vysvetľovať, ako by k tejto problematike pristúpil a ako by svoje sľuby pretavil do praxe. Jeho rozhodnutie stopnúť, či pozmeniť dohodu s Japoncami, by však mohlo výrazne uškodiť americkej ekonomike, čo by v konečnom dôsledku malo vplyv aj na Slovensko.

Japonsko je totižto najväčším zahraničným investorom v USA a aktuálne je dôležitým partnerom aj pre košickú U. S. Steel. Ako však uviedli Hospodárske noviny, pre japonského investora nebude ľahké vyrovnať sa so slovenskou pobočkou. Košice v posledných piatich kvartáloch vygenerovali stratu takmer 60 miliónov dolárov.