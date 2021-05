Ak vôbec mala s Hitlerom sex, tak mu močila na tvár a musela mu nadávať. Kto vlastne bola Eva Braunová?

O ich vzťahu sa veľa pred a počas vojny nevedelo. Dokonca bežní Nemci o Eve Braunovej až do smrti ich vodcu ani len netušili, alebo ak áno, tak si ju nespájali s tým, že by bola s Adolfom Hitlerom vo vzťahu. Eva Braunová však bola súčasťou Hitlerovho života dlhé roky, aj keď o tom, čo sa dialo za dverami ich spálne, sa vedú polemiky dodnes.

Mladá fotografka a “Vlk”

Mladá Eva Braunová sa stretla s Hitlerom, keď mala iba 17 rokov; on bol už vtedy štyridsiatnik. Starší o 23 rokov od nej, mohol byť tak pokojne aj jej otcom. Eva pracovala ako asistentka fotografa Heinricha Hoffmanna, ktorý sa stal vodcovým oficiálnym fotografom a práve v jeho ateliéri sa obaja stretli. Eva ani nevedela ako sa volal, podpísal sa iba “Herr Wolf”, teda “pán Vlk”. Hitler v tom čase ešte nebol presláveným, jeho kariéra iba začínala.

Nedala sa mu však uprieť charizma, čím zapôsobil nielen na ňu, ale potom aj na početný nemecký ľud.

Žiarlivka, ktorá si neváhala kvôli pozornosti siahnuť na život

Vzťah Hitlera a Evy bol zvláštny. Ona ho obdivovala, on v nej videl atraktívnu spoločníčku. Hitler vyhlasoval, že múdry muž by mal mať po svojom boku jednoduchú ženu, ktorá sa nebude starať do toho, čo robí. Keďže on sa za múdreho istotne považoval, tak Eva mala byť tá jednoduchá a nápomocná, avšak nie žena, ktorá by mu mala niečo diktovať.

Samotná Eva však nepozornosťou Hitlera veľmi trpela. Dvakrát sa pokúsila o samovraždu. Po prvýkrát to bolo otcovou pištoľou a Hitlera to vystrašilo. Zabralo to, začal sa o ňu viac zaujímať a stali sa milencami. Druhý pokus o samovraždu, užitím veľkého množstva liekov na spanie, takisto nevyšiel. Historici sa zhodujú, že to bola zúfalá snaha mladej ženy zaujať pozornosť muža, ktorého obdivovalo celé Nemecko a státisíce nemeckých žien.

Hitler ich vzťah nikdy neprezentoval navonok. Nechcel svojim fanúšičkám zobrať ilúziu, že by raz mohli byť vodcovou ženou.

Ako jin a jang

Ťažko povedať, či tu platí príslovie, že protiklady sa priťahujú. O Hitlerovi bolo známe, že bol abstinent, nefajčiar, dokonca vegetarián. Eva sa naopak rada zabávala, fajčila a pila alkohol. V čase, keď sa Hitler stal ríšskym kancelárom, v roku 1933, kúpil malý prázdninový dom na hore v Obersalzbergu, ktorý bol o tri roky zrekonštruovaný.

Tu mala Eva aj Hitler svoje vlastné spálne, ktoré boli prepojené. Väčšinu času však trávili oddelene, Hitler pracoval aj v posteli. Mali však spoločný rituál pitia čaju. Teda Hitler pil čaj, zatiaľ čo Eva, oblečená v župane či v dámskom kabátiku, pila víno.

Protichodné názory na ich sexuálny život

Ako vlastne vyzeral sexuálny život Adolfa Hitlera a Evy Braunovej? Existujú určité náznaky, že Eva mala Mayerov-Rokitanského-Küsterov syndróm. Ide o vrodené ochorenie, pri ktorom je zasiahnutá maternica a pošva, ktoré nie sú dobre vyvinuté. Osoby postihnuté týmto syndrómom sú spravidla sterilné a pri sexe majú ženy problémy kvôli úzkemu otvoru. Niektoré záznamy hovoria, že Eva sa mohla na tento syndróm liečiť.

Heike Görtemakerová, ktorá napísala knihu o Eve Braunovej zase tvrdí, že Eva mala s Hitlerom bežný sexuálny život. Existujú aj náznaky, že mu bola Eva neverná. Priatelia Evy Braunovej posmešne hovorili, že by bol Hitler prekvapený, keby vedel, čo všetko ich pohovka zažila.

Tretí, najextrémnejší názor na sexuálny život Evy Braunovej a Adolfa Hitlera, treba brať s miernym nadhľadom. Vychádza čiastočne zo správ podávaných počas vojny, v ktorých sa uvádzalo, že Hitler bol koprofilom, homosexuálom či bisexuálom.

V každom prípade, Hitler vyhľadával prítomnosť mladších žien, rovnako to bolo ešte pred Evou Braunovou, keď sa stýkal so svojou nevlastnou neterou Geli Raubalovou, ktorá bola od neho o 19 rokov mladšia.

Rôzne zdroje uvádzajú, že Hitler mal rád zvrhlé sexuálne praktiky. Bulvár The Sun opisuje, že Hitler od Geli vyžadoval, aby sa vyzliekla, podrepla si mu nad tvár a keď sa sexuálne vzrušil, tak sa na neho vymočila. Iná Hitlerova sexuálna partnerka ho zase mala kopať a nadávať mu, pričom ho to vzrušovalo.

Aj sexuológovia sa zhodujú, že Hitlerov psychologický profil odpovedá takýmto deviantným praktikám. O tom, čo ale robil Hitler za zatvorenými dverami s Evou Braunovov, sa veľa nevie. Ak sú ale tieto názory pravdivé, je pravdepodobné, že ich praktizoval aj s ňou.

Manželka iba pár hodín

V posledných dňoch vojny zažíval Hitler ťažké chvíle. Zúfalo veril, že boje je možné zvrátiť. Bitka o Berlín však bola posledným klincom do rakvy tretej ríše. Do bunkra za ním prišla aj Eva Braunová, aby ho podporila. To už do hlavného mesta ríše vstúpila Červená armáda.

Eva Braunová po polnoci z 28. na 29. apríla dosiahla to, po čom celý čas túžila. Hitler si ju zobral za manželku, svedkami tejto udalosti boli Joseph Goebbels a Martin Bormann. Keď mala Eva podpísať svadobný list, napísala Eva a potom B. Vtedy si uvedomila svoju chybu, písmeno B. prečiarkla a napísala Eva Hitlerová.

Pani Hitlerová so svojím mužom tento slávnostný akt oslávili raňajkami. O necelých 40 hodín však už boli obaja novomanželia mŕtvi. Hitler sa rozhodol, že spácha samovraždu a jeho manželka ho ako oddaná partnerka nasledovala. Prvú kapsulu s kyanidom otestovali na nemeckom ovčiakovi Blondi. Keď videli, že to funguje, obaja jed užili. Hitler v strachu, že jed predsa len nemusí zaúčinkovať, tak sa poistil aj strelou do hlavy.

Eva Braunová mala v tom čase iba 33 rokov. Obidve telá boli následne spálené a neskôr boli ich pozostatky podrvené na prach a vysypané do rieky. Takto tragicky skončil život mladej dievčiny, ktorá sa túžila stať pani Hitlerovou. To sa jej napokon aj podarilo, avšak asi si nepredstavovala, že to bude na tak krátky čas.