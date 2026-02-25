Možno hackli aj váš vysávač a ani o tom neviete: Známy výrobca má problém, muž ovládal zariadenia po celom svete

Ilustračná foto: Unsplash (Dreame Vacuum Cleaner)

Tomáš Mako
Chybu, na ktorú muž natrafil, nezneužil.

Robotické vysávače sú známe rôznymi incidentmi, kedy hackeri mohli získať neoprávnene prístup k akémukoľvek zariadeniu. Nedávno sa podobná situácia naskytla mužovi, ktorý na chybu natrafil iba náhodou.

Muž menom Sammy Azdoufal sa o svoj „zážitok“ podelil s portálom Verge. Prezradil, že jeho úmysel nebolo zneužiť získané informácie.

Vysávač chcel prepojiť s ovládačom na konzolu

Spočiatku chcel svoj nový vysávač Romo od čínskej značky DJI ovládať cez gamepad (ovládač) ku konzole Playstation 5. Po tom, čo sa mu to podarilo, zistil, že chybou spoločnosti vie komunikovať s ostatnými vysávačmi po celom svete.

Vysávače mohol nie len ovládať, ale aj získať od nich obrazový a zvukový materiál a mohol tak špehovať ľudí. Okrem toho zariadenia posielali informácie o stave batérie či prejdenej plochy v podobe 2D pôdorysu.

Muž mal prístup k tisíckam zariadení, to však nezneužil. Po tom, čo chybu nahlásil, spoločnosť DJI vykonala opravy a muž k zariadeniam viac prístup nemal.

Takýto incident vyvoláva ďalšie pochybnosti o bezpečnosti podobných zariadení.

