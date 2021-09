Zmestíte sa ešte do riflí, ktoré ste nosili, keď ste mali 21? Ak nie, podľa lekárov vám môžu hroziť vážne problémy

Akú veľkosť nohavíc ste mali v čase, keď ste mali 21 rokov? Dokážete si ich obliecť aj dnes? Ak nie, je najvyšší čas zamyslieť sa nad životným štýlom a zmeniť ho, varujú vedci. Môže vám totiž hroziť cukrovka.

Zmestíte sa do nohavíc, ktoré ste nosievali kedysi?

Odborníci, ktorí sa už roky venujú skúmaniu cukrovky, dvíhajú varovný prst. Ľudí upozorňujú, že ak si už na seba nedokážu obliecť rifle, ktoré nosili, keď mali 21 rokov, hrozí im vážny problém. Ako však píše portál The Guardian, nie je to problém, ktorý by sa nedal včasným zásahom zvrátiť. Ak má človek normálnu váhu, no trpí cukrovkou typu 2, stačí, ak zhodí pár kilogramov k tomu, aby dosiahol stav remisie a jeho zdravotný stav sa zlepšil.

Až 8 z 12 ľudí dokáže svoj zdravotný problém účinne vyriešiť, ak sa zbaví 10 až 15 % svojej telesnej hmotnosti. Cukrovka sa neraz spája s obezitou, môže však ohrozovať aj ľudí, ktorí majú normálne BMI (body mass index). Dôležité je totiž zbaviť sa tuku v pečeni a v pankrease. Vďaka tomu sa v pankrease obnoví funkcia buniek, ktoré sú zodpovedné za produkciu inzulínu.

Lekári už pred časom začali pátrať po príčinách cukrovky u ľudí, ktorí nie sú obézni. Výskumy však ukazujú, že aj u ľudí so zdanlivo normálnou telesnou hmotnosťou je hlavným problémom tuk. Dôkazom sú pacienti trpiaci cukrovkou, ktorých BMI predstavovalo v priemere 24,5. Po dobu dvoch týždňov však dodržiavali prísnu diétu, počas ktorej prijímali najmä tekutiny, napríklad polievky či koktaily. Ich denný príjem nesmel presiahnuť 800 kalórií.

Nemusíte byť obézni, aby vás ohrozoval diabetes

Takúto diétu opakovali dva až trikrát, v závislosti od toho, ako dlho trvalo, kým stratili požadovaných 10 až 15 % telesnej hmotnosti. Následné vyšetrenia ukázali, že množstvo tuku v pečeni sa u väčšiny pacientov výrazne zredukovalo a upravila sa aj hladina cukru v krvi, a to do takej miery, že väčšina pacientov po diéte už nepotrebovala užívať lieky na cukrovku.

To je podľa odborníkov jasný dôkaz toho, že cukrovka ohrozuje nielen výrazne obéznych ľudí, ale aj takých, ktorí sú jednoducho priťažkí vzhľadom na ich telesnú konštrukciu. Ak si už nedokážete obliecť nohavice, ktoré ste nosili, keď ste mali 21 rokov, nemusí to znamenať, že ste obézni. Môže to však znamenať, že tuku na vašom tele je priveľa a je najvyšší čas zbaviť sa ho, inak riskujete, že sa čoskoro zaradíte k pacientom trpiacim cukrovkou. Výsledky štúdie sú zatiaľ ešte len predbežné, ich plné znenie bude publikované v roku 2022.

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva, pribúdajúce kilogramy trápia aj Slovákov, s nadbytočnou hmotnosťou bojuje až tretina populácie. Dokonca aj v rámci medzinárodných štatistík patríme medzi krajiny s vysokým výskytom obezity.