Zisťovali sme, či Slovensko zavedie registrované partnerstvá: Štát minulý rok začal pripravovať návrh zákona

Ministerstvo spravodlivosti ešte minulý rok avizovalo riešenie neexistencie právnej úpravy pre nezosobášené páry a páry rovnakého pohlavia. Zisťovali sme, v akej fáze sú prípravy návrhu, o ktorom vtedy informovali.

Rezort spravodlivosti ešte v októbri 2024 pre agentúru SITA uviedol, že problematika životných situácií nezosobášených párov vrátane párov rovnakého pohlavia je predmetom rokovaní pracovnej rekodifikačnej skupiny na Občianskom zákonníku.

„Keď bude návrh sfinalizovaný, budeme o tom informovať,“ vyjadrilo sa ministerstvo.

Aj riaditeľ Inštitútu ľudských práv (IĽP) Peter Weisenbacher vtedy potvrdil, že by vláda mala predložiť do parlamentu inštitút životného alebo registrovaného partnerstva, ktorý by sa týkal aj párov rovnakého pohlavia.

Bude zachovaný status quo

Znevýhodnené osoby tak mali nádej, že sa dočkajú zrovnoprávnenia. Rezortu spravodlivosti sme adresovali otázku, či pracovná rekodifikačná skupina naďalej rokuje a pracuje na riešení registrovaných partnerstiev. Ako sa zdá, rokovania nepriniesli nijaké výsledky.

„Podľa programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach bude zachovaný status quo, ak vláda jednomyseľne neurčí inak. Vzhľadom na uvedené nie je predmetom pripravovanej právnej úpravy Občianskeho zákonníka úprava registrovaných partnerstiev,“ uviedol hovorca tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti Dalibor Skladan pre interez.

Slovensko je jednou zo 17 krajín Európy, ktorá neuznáva žiadny typ zväzku párov rovnakého pohlavia. Najbližšie k zavedeniu registrovaných partnerstiev sme boli v októbri 2022 po dvojnásobnej vražde Juraja a Matúša na Zámockej ulici v Bratislave, kedy motívom bola nenávisť voči LGBTQ.

Po tragédii vtedajšia koaličná strana Sloboda a Solidarita podala návrh na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia. Za schválenie hlasovalo iba 50 poslancov, kvôli čomu návrh neprešiel. Medzi nimi boli niektorí poslanci Oľano a aj strany Hlas, ktorá je momentálne v koalícii.