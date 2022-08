Vedci zistili, ako môžu muži zvýšiť libido svojich partneriek. Ich rada sa niektorým pozdávať nebude

Ešte aj v súčasnosti sa na množstvo prác nazerá ako na tie „ženské“ a „mužské“. Napríklad, ženy by mali upratať v domácnosti, chlapi by zas mali vedieť kadečo opraviť. Vedci ale prichádzajú so zaujímavými zisteniami. Čím viac domácich prác chlap urobí, tým vyššie je libido jeho partnerky.

Ženy musia zvládať prácu, deti, ale aj domácnosť

Aj keď je žena zamestnaná na plný úväzok, vie, čo má doma v špajzi, čo treba nakúpiť, kedy má svokra narodeniny a stihne ešte zavolať aj opravára, aby opravil práčku, ktorá akosi štrajkuje už vyše mesiaca. Ako píše portál Science Alert, väčšinou sa od žien očakáva aj to, že preberú väčšiu časť zodpovednosti za chod domácnosti a starostlivosť o deti, ako muži.

Počas pandémie sa k tomu pridali školské povinnosti, množstvo rodičov muselo deti doma aj vyučovať. Pochopiteľne, množstvo žien sa ocitlo na pokraji vyčerpania, prežívajú znechutenie a pocity úzkosti. Odborníci sa preto zamýšľali nad tým, či vôbec po tomto všetkom ešte ženám ostáva chuť a energia na sex.

Podľa štúdie publikovanej v časopise The Journal of Sexual Medicine má až 50 % žien nízke libido a je to stav, ktorý sa nedá len tak vyliečiť. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Sex Research však ukázala, že ak si ženy a muži delia práce v domácnosti práce približne rovnakým podielom, libido žien je na tom omnoho lepšie.

Deľba práce v domácnosti je neraz nespravodlivá

Výskum ženského libida nie je taký jednoduchý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nie je to len o tom, či žena je alebo nie je k sexu motivovaná. Dôležitý je celkový stav tela, ale aj mysle a aj pocit blízkosti. Libido sa teda mení v závislosti od toho, čo sa práve v jej živote odohráva, ale aj v závislosti od kvality vzťahu.

Najdôležitejšia je ale podľa odborníkov kvalita vzťahu. Nespokojnosť vo vzťahu je najzávažnejším faktorom, ktorý zapríčiňuje, že ženy po svojich polovičkách túžia menej. V rámci jednej z najnovších teórií vedci rozdelil túžbu do dvoch kategórií. Prvou z nich je dyadická túžba, ktorá zahŕňa vzájomnú túžbu (jej podstatou je aj dynamika vo vzťahu). Druhá kategória, teda sólo túžba, sa týka len individuálnych pocitov jednotlivca (či má človek pocit, že je sexy).

V rámci výskumu kládli vedci otázky týkajúce sa vzťahov a túžby 299 ženám vo veku od 18 do 39 rokov. Pýtali sa aj to, kto vo vzťahu musí robiť viac domácich prác, je viac zodpovedný za financie či za organizovanie sociálnych udalostí, napríklad narodeniny príbuzných.

Vyžaduje sa spolupráca oboch partnerov

Následne vedci porovnávali 3 skupiny opýtaných. V jednej z nich ženy mali pocit, že domáce práce si spravodlivo delia s partnerom. V druhej skupine mali pocit, že majú toho na tanieri viac ako partner a v tretej skupine mali ženy pocit, že ich partner toho robí v domácnosti viac. Výsledky hovoria jasne. V domácnostiach, kde sa muži na domácich prácach podieľajú viac alebo rovnako ako ženy, sú ženy omnoho spokojnejšie a aj ich libido je vyššie.

Zaujímavé je, že deľba domácich prác nemala vplyv na spomínanú sólo túžbu. To znamená, že libido je do značnej miery ovplyvnené spokojnosťou vo vzťahu a je to niečo, na čom by mali pracovať obaja partneri. Dôležitú úlohu zohrávajú aj deti a to, ak sa o ne žena stará viac, ako muž, ale aj dĺžka vzťahu.

To neznamená, že čím dlhšie vzťah trvá, tým viac sa partneri nudia. Znamená to, že časom narastajú rozdiely a vzťah sa stáva menej spravodlivým.