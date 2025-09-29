Večer pri Rimavskej Sobote poznačila tragédia: Auto skončilo mimo vozovky, vo vnútri boli aj deti. Polícia potvrdila obete

V pondelok podvečer došlo v okrese Rimavská Sobota k vážnej dopravnej nehode, ktorá si podľa polície vyžiadala obete. Nešťastie sa stalo na ceste medzi obcami Janice a Rimavská Seč, kde auto havarovalo a skončilo mimo vozovky.
Ako informuje TV Markíza, polícia na sociálnej sieti uviedla, že v aute sa v čase nehody nachádzalo pravdepodobne až sedem ľudí, medzi nimi aj maloleté deti.
Polícia potvrdila obete
Policajti už potvrdili, že nehoda si vyžiadala obete, presný počet však zatiaľ nie je známy. „Dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom. Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila polícia.
Prebieha vyšetrovanie
Ako dodala polícia, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela.
