V Tatrách zomrel známy novinár: Ľudia sa bezmocne prizerali, ako ho unáša voda. Následne zmizol

Tragédia, ktorá sa odohrala v Malej Studenej doline, si vyžiadala život známeho maďarského novinára Viktora Töröka.
Počas zostupu z Téryho chaty sa spolu so skupinou turistov pokúšal prejsť cez miesto, kde sa chodník zmenil na prúd vody. Silný potok sa však ukázal byť nebezpečnejší, než skupina očakávala. Informovali TV Noviny.
Sledovali, ako ho unášala voda
Török išiel na čele skupiny a ako prvý vstúpil do vody. V jednom okamihu ho prúd strhol a zmizol pod kameňmi. Jeho priateľka sa ho snažila udržať za ruky, no voda jej ho vytrhla. Ostatní členovia výpravy už len bezmocne sledovali, ako ho voda unáša dolinou.
Záchranári po ňom pátrali dva dni, pričom ich prácu sťažovalo neustále daždivé počasie. Prudké lejaky menili horské potoky na divoké toky a prechod cez niektoré úseky bol životu nebezpečný. Keď sa hladina vody konečne znížila, pátracie tímy objavili telo zakliesnené medzi veľkými skalami.
Nachádzalo sa približne 200 metrov od miesta, kde Viktora Töröka voda strhla.
