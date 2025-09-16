V Bratislave protestovalo približne 17-tisíc ľudí. Zúčastnil sa aj český podpredseda vlády Rakušan

Protest v Bratislave Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
TASR
Dokopy v slovenských mestách protestovalo viac než 20-tisíc ľudí.

Na Slovensku sa dnes večer konali protesty, ktoré organizovali opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SaS a tiež mimoparlamentná strana Demokrati. Namierené boli najmä proti novým konsolidačným opatreniam.

Podľa prvotných odhadov spoločnosti Safety Crew sa protestu na bratislavskom Námestí SNP zúčastnilo 16- až 18-tisíc ľudí, píše denník SME. Na celom Slovensku v mestách protestovalo viac ako 20-tisíc ľudí.

Protestujúci vyjadrili znepokojenie nad ďalšou konsolidáciou a prekáža im, že vláda „nešetrí na sebe“. Na námestí vystúpili predsedovia všetkých strán, ktoré protest organizujú. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa zhromaždenia zúčastnil aj český vicepremiér Vít Rakušan, pripomína Denník N.

Protest v Bratislave Foto: TASR (Martin Baumann)

„Toto je skutočná tvár Ficovej vlády, strihajú nás ako ovce, z ľudí si robia bankomaty a vyberajú peniaze, ktoré potom rozhadzujú,“ vyhlásil Branislav Gröhling, šéf SaS.

Matovičovci nevystúpili, PS im to vraj zakázalo

Hnutie Slovensko k organizovaniu protestov pozvané nebolo. Nerozumie preto postoju strany Progresívneho Slovenska, ktoré podľa neho zakázalo zástupcom hnutia vystúpiť na utorkovom protestnom zhromaždení, TASR o tom informuje hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

„Za dva roky od volieb ani jeden prieskum verejnej mienky nepodporil záhadný optimizmus PS, že dokážu poraziť vládnu mafiu bez nášho hnutia. Aj preto by dnes bolo správne, aby sme na námestiach stáli spoločne. Nie je to možné. Napriek tomu sme vyzvali našich sympatizantov, aby protesty PS podporili. Rovnako sa na protestoch zúčastnia aj poslanci Hnutia Slovensko,“ uviedol Bystriansky.

Zhromaždenia v Nitre sa zúčastnilo podľa odhadov 2-tisíc ľudí. Na pódiu vystúpil nitriansky primátor a exposlanec parlamentu Marek Hattas, herec Ivan Gontko a zástupcovia opozičných strán, informuje Denník N.

Protest v Nitre Foto: interez (Eva Šranková)

Protesty sa konali vo všetkých krajských mestách, ale aj v mestách Senica, Považská Bystrica, Ružomberok, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Bardejov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odštartovala ďalšia vlna protestov: Ľudia sa začínajú zhromažďovať na námestiach, bojovať chcú proti krokom vlády

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac