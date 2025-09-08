V autobuse bolo pri zrážke 33 ľudí: Po nehode pri Drienovci hlásia viac ako 30 zranených, jeden človek zomrel

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Nina Malovcová
TASR
Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči.

Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti. Záchranná služba Košice (ZSKE) zaevidovala viac ako 30 zranených osôb.

„Na mieste sa nachádzalo celkovo 34 ranených osôb, z ktorých boli dvaja pacienti v kritickom stave. Ďalej posádky ošetrili deväť ranených so stredne závažnými poraneniami a 23 osôb boli takzvaní zelení pacienti, ktorí utrpeli len poranenia ľahšieho stupňa alebo boli bez poranení,“ spresňuje ZSKE na sociálnej sieti.

Vodič zostal zakliesnený

V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza HaZZ.

Zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči

Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.

K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.

