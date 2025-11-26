Ukrajina zasiahla v Rusku strategickú továreň. Vyrába komponenty, ktoré protivníkom výrazne pomáha v boji

Ukrajinská armáda podnikla v noci na stredu dronový útok v Čuvašskej republike na východe európskej časti Ruskej federácie.
Informoval o tom generálny štáb ukrajinskej armády, ale aj miestne úrady, uviedla britská stanica BBC. Zásah dostala továreň vojensko-priemyselného komplexu akciovej spoločnosti VNIIR-Progress v meste Čeboksary, ktoré je metropolou republiky.
Továreň s vojenskou výrobou
BBC spresnila, že v zasiahnutej továrni sa vyrábajú navigačné zariadenia a komponenty pre strely s plochou dráhou letu a balistické rakety, ako aj antény typu Kometa používané v dronoch Šáhid a v raketových systémoch Iskander-M a Kalibr. Tento typ antén umožňuje ruským bezpilotným lietadlám komunikáciu aj v prostredí, kde čelia systémom elektronického boja.
Podľa ukrajinskej armády po tom, ako drony zasiahli stanovený cieľ, vypukol v areáli továrne požiar.
Najvyšší predstaviteľ Čuvašskej republiky Oleg Nikolajev potvrdil, že Čeboksary čelili „masívnemu útoku“ ukrajinských dronov. Informoval, že poškodené boli dva bytové domy a že dvaja ľudia utrpeli zranenia. O útoku na továreň neinformoval.
Za podiel na vojnovej agresii Ruska voči Ukrajine boli na továreň VNIIR-Progress uvalené medzinárodné sankcie.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) informovala, že areál VNIIR-Progress tento rok zasiahli ukrajinské drony už dvakrát – v júni a júli.
Nahlásiť chybu v článku