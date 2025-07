Trhalo strechy, ničilo všetko, čo mu prišlo do cesty: Neďaleko slovenskej hranice bolo tornádo, škody sú obrovské

V utorok podvečer zasiahla západné Rakúsko mimoriadne silná búrka, ktorá podľa meteorológov mohla prerásť až do tornáda. Prírodný živel sa prehnal okolo obce Taufkirchen an der Pram, len kúsok od hranice so Slovenskom, kde zanechal za sebou chaos a množstvo škôd.

Podľa informácií rakúskej televízie ORF ide pravdepodobne o tornádo s predbežným hodnotením sily F1. Kým presnú klasifikáciu ešte odborníci preverujú, rozsah škôd hovorí jasne. Vietor ničil, čo mu stálo v ceste, a na mieste zasahovali stovky záchranárov. Najdôležitejšia správa však je, že nikto neutrpel zranenia.

Strechy lietali, panely mizli vo vzduchu

Krátka, no intenzívna búrka sa prehnala okresom Schärding, kde zanechala výrazné škody. Ako informoval hasičský zbor BFKDO Schärding, poškodených bolo takmer 30 budov. Vietor strhával fotovoltické panely zo striech a vyhadzoval ich do vzduchu, lietali aj škridly, konáre a rôzne trosky.

„Začalo sa to prevráteným kontajnerom v St. Florian am Inn a následne bolo v Taufkirchen an der Pram hlásených niekoľko zrútení striech,“ opísal situáciu pre televíziu veliteľ hasičov v danom okrese Johannes Veroner.

Hasiči vyhlásili mimoriadnu situáciu

Na mieste bola okamžite vyhlásená mimoriadna situácia a rozbehla sa veľká záchranná operácia. Do akcie sa zapojilo 21 hasičských zborov a približne 300 záchranárov, ktorí riešili celkovo 41 nahlásených zásahov.

Pomoc zabezpečovali aj dve letecké záchranné jednotky a špeciálny hasičský žeriav. Hoci sú škody na majetku značné, miestne úrady aj záchranné zložky zdôrazňujú, že situácia mohla skončiť oveľa horšie. Žiadne zranenia neboli hlásené, čo pri pohľade na spúšť v uliciach pôsobí až neuveriteľne.