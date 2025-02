Takmer celý týždeň nepôjde internet a nepozriete si ani televíziu: Známy slovenský operátor hlási odstávky služieb

Plánované výpadky služieb Orange sa počas prvého februárového týždňa 2025 týkajú viacerých lokalít po celom Slovensku. V nasledujúcich dňoch prebehne niekoľko technických zásahov, ktoré môžu spôsobiť dočasné výpadky internetových, televíznych a pevných telefónnych služieb.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Orange na svojej webovej stránke, v pondelok 3. februára 2025 sa v Kolárove na Osade Reviczkého od 9:00 do 15:00 pracovalo na FTTH pripojení, čo spôsobilo výpadok trvajúci až 6 hodín. Podobná situácia nastala aj v Kolárove na Dolnej ulici, kde prebiehala táto oprava v rovnakom čase, čo malo vplyv na služby po dobu až 6 hodín.

Ďalej v Bílkových Humenciach na adrese od 9:00 – 18:00 sa očakával výpadok až 9 hodín pre technické práce na FTTH pripojení, ktoré ovplyvnili všetky služby Orange Doma. V Senici, v lokalite Čáčov, trval výpadok až 9 hodín, a to od 9:00 do 18:00, pre práce na FTTH pripojení.

Výpadky potrvajú aj 9 hodín

V utorok 4. februára 2025 bude v Andovciach na Novozámockej ulici výpadok od 9:00 do 15:00, kedy sa uskutoční práca na FTTH pripojení s možným výpadkom trvajúcim až 6 hodín. V Bratislave na Rumančekovej ulici sa medzi 9:00 a 15:00 uskutoční technický zásah, ktorý spôsobí výpadok, ktorý môže trvať až 6 hodín. Rovnako na Konventnej ulici v Bratislave od 8:00 do 17:00 budú prebiehať technické práce, ktoré môžu spôsobiť výpadok počas 1 hodiny.

Podobne sa prácami na FTTH pripojení ovplyvnia aj služby v Šajdíkových Humenciach medzi 9:00 a 18:00, kde výpadok môže trvať až 9 hodín. V Dargove na Hlavnej ulici bude výpadok trvať minimálne 1 hodinu, pričom práce budú prebiehať od 4:00 ráno. V Malých Ozorovciach, na Družstevnej ulici, bude výpadok trvať až 1 hodinu medzi 9:00 a 16:00, a podobný zásah sa uskutoční aj vo Svite, v Senici a Lučivnej, kde sa výpadky očakávajú medzi 8:00 a 16:00, pričom trvanie výpadku bude do 1 hodiny.

Služby nepôjdu aj v stredu

V stredu 5. februára 2025 prebehne v Černíku technický zásah medzi 10:00 a 14:00, ktorý môže spôsobiť výpadok trvajúci až 10 minút. V Hankovej bude výpadok od 9:00 do 12:00 trvať až 30 minút pre práce na DSL pripojení. V Bánovciach nad Bebravou, v lokalite Malé Chlievany, sa bude vykonávať zásah na GSM/GPRS/EDGE, čo spôsobí výpadok trvajúci minimálne 1 hodinu medzi 8:00 a 17:00. V Slavošovciach bude krátky výpadok pripojenia na DSL trvať do 30 minút od 9:00 do 12:00.

Práce na FTTH pripojení v Dlhých Strážach a obci Dolné Naštice medzi 8:00 a 17:00 môžu spôsobiť výpadok služieb po dobu až 1 hodiny. Rovnako na tom budú aj Bánovce nad Bebravou, kde problémy s výpadkom služieb môžu trvať tiež až 1 hodinu. 6. februára 2025 prebehne plánovaný zásah vo Zvolene na ulici Ľudovíta Štúra medzi 9:00 a 16:00, ktorý môže spôsobiť výpadok trvajúci až 1 hodinu.

V Bratislave na Dohnányho ulici sa očakáva výpadok, ktorý bude trvať viac ako 6 hodín, od 10:00 do 16:00. Toto sú technické zásahy nevyhnutné na vylepšenie a udržanie kvalitných služieb.

Výpadok v stredu zastihne aj Levoču, a to hneď na niekoľkých uliciach. V čase medzi 8:00:00 – 17:00:00 hod. bude prebiehať plánovaná práca na FTTH pripojení, počas ktorých môže dôjsť k 60- a viacminútovému výpadku služieb Orange Doma (internet, televízia, pevná linka). Zasiahnuté ulice budú Viktora Greschika, Probstnerova cesta, Sídlisko pri prameni, Kukučínova, Sídlisko Rozvoj, M. R. Štefánika a Pod vinicou.

Posledné výpadky budú vo štvrtok

Dňa 6. februára 2025 sa v Bratislave na Generála Goliana, 4088 a vo Zvolene na Ľudovíta Štúra, 7788 uskutočnia plánované práce na FTTH pripojení. Práce budú prebiehať v čase medzi 9:00 a 16:00 hod. Počas tohto obdobia môže dôjsť k výpadkom služieb Orange Doma vrátane internetu, televízie a pevnej linky, pričom trvanie výpadku môže presiahnuť aj 1 hodinu.

Orange sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti a ďakuje za pochopenie počas týchto prác. Zákazníkov vyzýva, aby sa obrátili na zákaznícku podporu, ak majú ďalšie otázky alebo potrebujú viac informácií.