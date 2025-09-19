Sú jedni z kľúčových: Európska komisia členským štátom predložila 19. balík sankcií proti Rusku

Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku. Potvrdila to hovorkyňa EK Paula Pinho na tlačovej konferencii v Bruseli.
TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Správu budeme aktualizovať.
