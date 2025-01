Štát vybral firmu, ktorá zrekonštruuje letisko Sliač: Má byť hotové za 18 mesiacov, ministerstvo siahne hlboko do vrecka

Rekonštrukcia letiskových dráh v Sliači by mohla byť dokončená do 18 mesiacov. Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) s tým, že rezort obrany sa tak posunul v rekonštrukcii letiska Sliač, ktoré by malo byť novým domov pre stíhačky F-16.

Ministerstvo obrany si vo verejnej súťaži vybralo dodávateľa na rekonštrukciu existujúcich a dobudovanie nových rolovacích dráh a odbavovacích plôch. Ide o časť komplexnej modernizácie celého letiska. Ako ÚHP priblížil, rezort obrany si vybral zo šiestich ponúk tú najnižšiu, a to za 49,3 milióna eur s DPH.

Cenu môže navýšiť potreba dodatočných prác

„Podobné náklady vo výške 45,6 až 47,1 milióna eur sme my aj ministerstvo obrany predpokladali už v roku 2023 na základe vtedajších cien stavieb. Náklady projektov sa teda dajú dobre odhadnúť už v skorších fázach prípravy, čo je dôležité pre plánovanie štátnych investícií z obmedzeného rozpočtu,“ doplnil ÚHP, podľa ktorého cena odzrkadľuje rozsah prác.

„Navýšiť ju môže potreba dodatočných prác, ak ich neskôr identifikuje zhotoviteľ stavby pri podrobnejšom preskúmaní územia a spracovaní detailnejšej dokumentácie. S takýmito prípadmi však pripravovaná zmluva ráta,“ dodal ÚHP. Ak všetko prebehne bez komplikácií a nepribudnú dodatočné práce, rekonštrukcia dráh by mala byť dokončená do 18 mesiacov.