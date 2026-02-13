Samoobslužné pokladnice nie sú určené pre ľudí s vrchovato naloženým košíkom, sťažuje sa zákazník

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Chodíte k samoobslužným pokladniciam len s malým alebo aj s veľkým nákupom?

Kauza“ so samoobslužnými pokladnicami pokračuje. Na Reddite sme si totiž všimli vlákno od Slováka, ktorý sa sťažuje na to, že mnohí ľudia v obchodoch si blokujú nákup na samoobslužných pokladniciach „s vrchovato naloženým košíkom“.

Používateľ, ktorý na diskusnom fóre vystupuje pod prezývkou @Mr_Fluffyguy, sa posťažoval na „ľudí s horami nákupu pri samoobslužnej pokladnici“.

Muž tvrdí, že na nákupe v supermarkete vždy stretne iných zákazníkov s vrchovato naloženým košíkom, ktorí „smelo putujú do radu pre samoobslužné pokladnice, aj keď sú tie normálne otvorené“.

„Ja osobne nikdy nenakupujem veľa a mám aj problém s komunikáciou s ľuďmi, čiže preferujem nákup si nablokovať a zaplatiť sám. Do toho sa tam však vtesnajú títo ľudia, ktorí sa nielenže priplazia s košíkom s haldou nákupu, ale ani blokovať rýchlo nevedia. Motajú sa tam okolo toho, pozerajú na obrazovku, akoby im mala Modré z neba zniesť aj s Vilom Rozborilom, a potom ešte behajú kade-tade a pýtajú od random ľudí clubcard, čo iba pridáva na čase. Neviem, ako taký človek môže spokojne v noci spať s vedomím, že okupoval jednu pokladňu 10 minút,“ posťažoval sa.

Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila diskusia

Ľudia v komentároch s ním však nesúhlasia, niektorí mu dokonca vysvetlili, prečo chodia k samoobslužným pokladniciam aj s veľkým nákupom. Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí si z neho uťahujú.

„Presne preto, že tú pokladňu môžem okupovať 10 minút. Ja si to chcem pomaličky, postupne a v pokoji pekne poukladať. Bez nátlaku, bez stresu a bez toho, aby mi tie veci „pomačkal“ niekto cudzí.“

„Preto idem na samoobslužnú, lebo si to chcem nablokovať vlastným tempom a v pokoji.“

„Je pravda, že by mohli použiť „scan and go“, ale oni pravdepodobne tiež nechcú strácať čas a nervy pri normálnej pokladnici.“

Ilustračné foto: Freepik

„Spím dobre, ďakujem za opýtanie. Riadim sa pravidlami prevádzky. Pokiaľ nie je limitovaný počet položiek, budem chodiť naďalej aj s veľkým nákupom na samoobslužnú. Ty môžeš ísť na obyčajnú.“

„Chápeme. Tvoj čas je mimoriadne vzácny. Práve preto si strávil desať minút potením tohto tu.“

„Vždy, keď môžem, vyberiem si samoobslužnú, žiadny sociálny kontakt, nátlak. Žiadne riziko, že mi pokladníčka zle nablokuje tovar alebo nezapočíta akciu. Aj keby som mal 100 položiek, budem to tam okupovať v „klídečku“ aj viac ako 10 minút. Minule som si pri tom aj telefonoval. Takže ja spím úplne v pohode,“ napísali mu ľudia.

Samoobslužné pokladnice sú jednou z hlavných tém na Slovensku už niekoľko týždňov, preto sme sa nedávno rozprávali s Mirkou, ktorá pracuje v predajni Kaufland na juhu Slovenska takmer šesť rokov a pamätá si obdobie, keď samoobslužné pokladnice ešte neboli súčasťou predajní. V rozhovore nám prezradila, ako zmeny vníma ona, či aj na svojom pracovisku cíti náznaky bojkotu a s akými reakciami zákazníkov sa stretáva.
