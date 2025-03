Rusi za našimi hranicami? Konečne by sme mali spoľahlivého suseda, tvrdí Erik Kaliňák

Poslanec europarlamentu a podpredseda strany SMER-SD Erik Kaliňák si myslí, že by Rusko bolo spoľahlivým a dôveryhodnejším susedom ako je Ukrajina. Uviedol to v relácii interez 1 na 1.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Moderátorka Karolína Piliarová sa Kaliňáka spýtala na to, čo by pre Slovensko znamenalo, ak by boli Rusi za našimi hranicami.

„Mali by sme konečne spoľahlivého suseda. Keď si pozrieme slovensko-ukrajinské vzťahy a to ako sme ich niekoľkokrát museli zachraňovať, potom čo si vybudovali nejaký ekonomický konflikt s Ruskom a koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť, tak z tohto ohľadu sú Rusi dôveryhodnejším partnerom pre nás,“ povedal Erik Kaliňák

Rozpustenie NATO?

Hovorí tiež o tom, že sa Slovensko musí pripraviť na prípadne rozpustenie NATO. Podľa neho je tiež dôležité obnoviť spoluprácu s Putinom.

Celý rozhovor moderátorky Karolíny Piliarovej s europoslancom Erikom Kaliňákom si môžete pozrieť na YouTube: