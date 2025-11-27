Poplach v Prahe zastavil aj dopravu: K masívnemu úniku plynu zavolali všetky záchranné zložky. Potrvá to ešte hodiny

V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuujú, zastavená je všetka doprava vrátane MHD. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči, informuje spravodajkyňa TASR.
Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.
V Jaromírově ulici, v Nuslích, došlo k masivnímu úniku plynu. Jednotky na místě měří koncentrace v sousedních budovách. Provoz včetně MHD je zastaven. Na místě spolupracujeme s @PolicieCZ a @zzshmp. pic.twitter.com/Xk2kWVOMeH
— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 27, 2025
Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.
