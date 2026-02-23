Po víkendovom zemetrasení pribúdajú poškodené domy: Skôr než začnete opravovať, nezabudnite na tento krok

Foto: Facebook/Obec Veľká Paka - Nagypaka

Nina Malovcová
TASR
Zemetrasenie cez víkend prekvapilo región, hlásia praskliny na stenách aj poškodený nábytok.

Obyvateľov juhozápadného Slovenska cez víkend prekvapilo zemetrasenie s epicentrom kúsok od Šamorína. Otrasy poškodili majetok viacerých obyvateľov a Allianz – Slovenská poisťovňa už od víkendu prijíma hlásenia o škodách.

„Do dnešného rána evidujeme 67 škôd spôsobených zemetrasením, predovšetkým z okresu Dunajská Streda. Ide najmä o poškodené omietky, praskliny na stenách, rozbité sklenené a porcelánové predmety či poškodený nábytok,“ uvádza riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli.

Poisťovňa očakáva ďalšie hlásenia

Allianz očakáva, že počet hlásení sa v najbližších dňoch ešte zvýši, keďže živel udrel cez víkend, navyše v čase prázdnin, kedy boli mnohí Slováci odcestovaní. „V lokalitách priamo zasiahnutých epicentrom budeme po nahlásení škody priamo kontaktovať poškodených klientov a dohodneme s nimi ďalší postup. V lokalitách, kde bude potvrdená úroveň zemetrasenia 6 EMS (pozn. Európska makroseizmická stupnica zemetrasenia EMS 98), budeme poistné plnenie vyplácať automaticky,“ dodáva Nógli.

Foto: Obec Báč/Farnosť Báč

Škody spôsobené zemetrasením sú v Allianzi kryté už v základnom balíku poistenia majetku Môj domov, a to z rizika živel. Klienti teda nemusia mať k základnému poisteniu žiadne pripoistenie. Kryté sú priame škody na nehnuteľnosti aj domácnosti, ktoré vzniknú v dôsledku otrasu.

Ako nahlásiť škodu po zemetrasení:
1.        Škodu nahláste čo najskôr, najrýchlejšie online prostredníctvom webstránky poisťovne, prípadne telefonicky alebo cez svojho obchodníka.
2.        Poškodenia odporúčame najprv nafotiť, prípadne spraviť video dokumentáciu – detailné zábery prasklín, poškodených stien, predmetov alebo konštrukcií výrazne urýchlia proces likvidácie. Foto/video-dokumentáciu je ideálne priložiť priamo k hláseniu.
3.        Po zdokumentovaní je možné začať s odstraňovaním následkov škôd, najmä ak ide o poškodenia, ktoré by sa mohli časom zhoršovať.
4.        Menšie škody riešime bez obhliadky, pričom poistné plnenie posielame klientom čo najskôr po odsúhlasení.
5.        Ak je potrebné zamedziť vzniku väčšej škody alebo odstrániť následky z hygienických či bezpečnostných dôvodov, klient môže s opravami začať aj bez predchádzajúceho kontaktu s poisťovňou.
6.        Po doložení dokladov o oprave (faktúry, bločky) vyplatíme poistné plnenie v priebehu niekoľkých dní.
7.        V prípade potreby môže klient požiadať aj o vyplatenie zálohy na opravu.

Prevenciou môže byť aj poistenie

Keďže samotnému zemetraseniu nie je možné zabrániť ani ho predvídať s presnosťou na konkrétnu lokalitu či čas, najspoľahlivejšou formou prevencie pred jeho finančnými následkami je kvalitné poistenie majetku. To dokáže zabezpečiť potrebnú ochranu nehnuteľnosti a domácnosti, pokryť náklady na opravy a zároveň poskytnúť klientovi istotu, že aj pri náhlej a výnimočnej živelnej udalosti nebude na riešenie škôd sám.

