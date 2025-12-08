Pellegrini sa ocitol na zozname nepriateľov Ukrajiny: Chmelár žiada reakciu politikov, situáciu vraj netreba podceniť

Ukrajinská stránka Myrotvorec zaradila prezidenta Petra Pellegriniho na zoznam osôb, ktorých extrémisti považujú za ´nepriateľov Ukrajiny´. Upozornil na to bývalý poradca premiéra a politický komentátor Eduard Chmelár na sociálnej sieti.
Pellegrini je označený za ´prokremeľského slovenského populistu´ a obvinený, že spáchal ´úmyselný čin proti národnej bezpečnosti Ukrajiny, mieru a bezpečnosti ľudstva´. „Nejde pritom o zlý vtip, ani o banálnu záležitosť. Myrotvorec zhromažďuje a zverejňuje osobné údaje o ľuďoch, ktorých majú na muške pravicovo-extrémistické organizácie. O týchto osobách sa autori webovej stránky všeobecne vyjadrujú, že by mali byť ´zabití´ alebo ´zničení ako besný dobytok´,“ poukázal Chmelár.
Ako prvý na to upozornil ukrajinský politológ a profesor na Ottawskej univerzite Ivan Kačanovskij.
Kritika zoznamu zo strany ľudskoprávnych organizácií
Chmelár pripomína, že zverejňovanie osobných údajov kritizovali organizácie na ochranu ľudských práv. Human Rights Watch varovala, že „existencia zoznamu ohrozuje ľudské životy“. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva už neraz naliehal na Ukrajinu, aby vyšetrila fungovanie tejto webovej stránky.
„Kyjev sa od webstránky oficiálne dištancuje, ale 11. októbra 2018 maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil vtedajšieho ukrajinského prezidenta Porošenka, že dal súhlas s touto nenávistnou kampaňou. Všeobecne sa Myrotvorec, na ktorom sú uvedené mená viac ako dvestotisíc ľudí (medzi nimi Viktor Orbán, Gerhard Schröder, Henry Kissinger, ale aj Roger Waters či ukrajinsko-židovská historička v exile Marta Havryško), označuje ako ´zoznam na zabitie´. Práve Human Rights Watch poukázala na to, že viacerí politici a intelektuáli zo zoznamu boli zavraždení,“ uviedol Chmelár s tým, že situáciu netreba podceňovať.
Prečo je na zozname práve Pellegrini
Podľa neho je zvláštne, že na zozname sa objavil zo Slovenska práve umiernený Pellegrini, ktorý podporoval aj posielanie zbraní na Ukrajinu a plánuje navštíviť v blízkom čase Kyjev.
„To, že stránka chybne naznačuje, že sa snaží viesť „tzv. mierové rokovania“ navodzuje skôr dojem, akoby si ho pomýlili s premiérom Ficom,“ domnieva sa Chmelár, ktorý očakáva nielen zvýšenú ochranu prezidenta, ale aj vyjadrenia domácich a európskych politikov dôrazne odsudzujúce takéto praktiky.
