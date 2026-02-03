Označili ho za superčloveka: 13-ročný chlapec hodiny plával v mori, aby zachránil mamu a súrodencov

Austrálske úrady a záchranári upozornili na výnimočný zásah pri pobreží Západnej Austrálie. Trinásťročný chlapec preplával niekoľko kilometrov v otvorenom mori, aby privolal pomoc pre svoju matku a dvoch súrodencov, ktorých silný vietor odniesol ďaleko od brehu.
Rodina trávila piatkové popoludnie na paddleboardoch a kajakoch v zátoke Geographe Bay na juhu Západnej Austrálie. Pokojný výlet sa však rýchlo zmenil na boj o prežitie. Náhle zosilnenie vetra spôsobilo, že nafukovacie plavidlá stratili smer a rodinu začalo unášať stále ďalej od brehu. Informoval o tom portál BBC.
Keď si 13-ročný chlapec uvedomil vážnosť situácie, rozhodol sa konať. Pokúsil sa dopádlovať späť na breh na kajaku, aby zalarmoval záchranárov. Plavidlo však začalo naberať vodu. Opustil ho teda a rozhodol sa pre extrémne riešenie: doplávať k pobrežiu.
S vestou by to vraj nezvládol
Podľa záchranárov prekonal približne štyri kilometre v rozbúrených vodách a za zhoršujúcich sa svetelných podmienok. „Odvaha, sila a odhodlanie, ktoré táto rodina ukázala, boli výnimočné. Najmä mladý chlapec, ktorý preplával štyri kilometre, aby privolal pomoc,“ uviedli podľa BBC zástupcovia dobrovoľnej záchrannej skupiny Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group.
Chlapec vraj prvé dve hodiny plával so záchrannou vestou. Potom si uvedomil, že to s ňou nezvládne. Odhodil ju teda a ďalšie dve hodiny plával bez nej.
Uväznení 14 kilometrov od pobrežia
Chlapcovi sa podarilo doraziť na breh okolo 18:00 miestneho času a okamžite spustiť rozsiahlu záchrannú akciu z pláže. Pátranie trvalo niekoľko hodín. Matku spolu s jej ďalším synom a dcérou našla záchranná helikoptéra približne o 20:30. Držali sa paddleboardu až 14 kilometrov od pobrežia.
Záchranné plavidlo dobrovoľníkov ich dostalo z vody a prinieslo späť na breh. Po návrate na pevninu rodinu vyšetrili záchranári a následne ju previezli do neďalekej nemocnice. O niekoľko hodín neskôr boli všetci prepustení.
