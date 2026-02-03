Označili ho za superčloveka: 13-ročný chlapec hodiny plával v mori, aby zachránil mamu a súrodencov

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Iba 13-ročný chlapec preplával 4 kilometre, aby zachránil svoju rodinu.

Austrálske úrady a záchranári upozornili na výnimočný zásah pri pobreží Západnej Austrálie. Trinásťročný chlapec preplával niekoľko kilometrov v otvorenom mori, aby privolal pomoc pre svoju matku a dvoch súrodencov, ktorých silný vietor odniesol ďaleko od brehu.

Rodina trávila piatkové popoludnie na paddleboardoch a kajakoch v zátoke Geographe Bay na juhu Západnej Austrálie. Pokojný výlet sa však rýchlo zmenil na boj o prežitie. Náhle zosilnenie vetra spôsobilo, že nafukovacie plavidlá stratili smer a rodinu začalo unášať stále ďalej od brehu. Informoval o tom portál BBC.

Keď si 13-ročný chlapec uvedomil vážnosť situácie, rozhodol sa konať. Pokúsil sa dopádlovať späť na breh na kajaku, aby zalarmoval záchranárov. Plavidlo však začalo naberať vodu. Opustil ho teda a rozhodol sa pre extrémne riešenie: doplávať k pobrežiu.

S vestou by to vraj nezvládol

Podľa záchranárov prekonal približne štyri kilometre v rozbúrených vodách a za zhoršujúcich sa svetelných podmienok. „Odvaha, sila a odhodlanie, ktoré táto rodina ukázala, boli výnimočné. Najmä mladý chlapec, ktorý preplával štyri kilometre, aby privolal pomoc,“ uviedli podľa BBC zástupcovia dobrovoľnej záchrannej skupiny Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group.

Ilustračná foto: pexels

Chlapec vraj prvé dve hodiny plával so záchrannou vestou. Potom si uvedomil, že to s ňou nezvládne. Odhodil ju teda a ďalšie dve hodiny plával bez nej.

Uväznení 14 kilometrov od pobrežia

Chlapcovi sa podarilo doraziť na breh okolo 18:00 miestneho času a okamžite spustiť rozsiahlu záchrannú akciu z pláže. Pátranie trvalo niekoľko hodín. Matku spolu s jej ďalším synom a dcérou našla záchranná helikoptéra približne o 20:30. Držali sa paddleboardu až 14 kilometrov od pobrežia.

Záchranné plavidlo dobrovoľníkov ich dostalo z vody a prinieslo späť na breh. Po návrate na pevninu rodinu vyšetrili záchranári a následne ju previezli do neďalekej nemocnice. O niekoľko hodín neskôr boli všetci prepustení.

