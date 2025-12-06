Odkaz Oľgy Feldekovej je dnes ešte vzácnejší: V živote sa stali aj vážne veci, no dôležité je vedieť sa zasmiať

V rozhovore spred pár rokov hovorila o svojom manželovi.

Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Spolu s manželom, spisovateľom Ľubomírom Feldekom, patria k tým osobnostiam, ktoré ovplyvnili viaceré generácie Slovákov.

V roku 2023 pri príležitosti svojich 80. narodenín pre TASR v súvislosti s manželom uviedla: „Zásobil ma dobrými knihami. Nedovolil mi čítať hlúpe knihy a pozerať sa na hlúpe filmy, prípadne relácie, aby som si nepokazila vkus. Celá moja rodina, môj otec, mama, brat, neskôr manžel a deti majú a mali veľký zmysel pre humor. V živote sa stali aj vážne veci a bola som vďačná osudu, keď sa bolo na čom aj zasmiať.“

Rodičia ju vychovávali k pravdovravnosti a jej mama na to používala trik, ktorý zaberal. „Ak som náhodou vyparatila nejakú lotrovinu, alebo som niečo stratila a chcela som to zatajiť, mama ma ubezpečila, že sa to aj tak dozvie, lebo jej to anjel strážny pošepká. Ku všetkému som sa vždy priznala a o bonzákovi anjelovi som si nemyslela nič dobré,“ prezradila so svojím typickým humorom pre TASR.

Oľga Feldeková sa narodila 28. marca 1943 v Martine, vyrastala na hornej Orave, v Tvrdošíne. S manželom, básnikom, dramatikom a spisovateľom Ľubomírom Feldekom mala päť detí.

