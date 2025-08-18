Ochranári vyzývajú štát, aby nepovolil ďalší lov šelmy. V opačnom prípade to podľa nich môže mať vážne následky

Foto: TASR - Jaroslav Novák, Milan Kapusta

Tomáš Mako
TASR
Štátna komisia bude zasadať už v utorok, ochranári preto vyzývajú, aby nepovolili ďalší odstrel vlkov.

Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis vyzývajú štátne orgány, aby bola na najbližšiu poľovnú sezónu stanovená nulová kvóta na lov vlkov na Slovensku.

Upozorňujú, že ich odstrel bude mať vážny dosah na ich populáciu a ich vplyv na udržiavanie prirodzenej rovnováhy v prírode. Ako TASR informovala organizácia WWF Slovensko, hrozí tiež riziko porušenia európskych záväzkov a nevyriešia sa tým ani škody na hospodárskych zvieratách.

Komisia, ktorá určí, koľko vlkov by sa počas najbližšej poľovnej sezóny malo odstreliť, zasadne v utorok (19. 8.) na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ochranárske organizácie žiadajú, aby štát namiesto lovu vlkov podporil farmárov v efektívnej ochrane ich stád – napríklad pri zavádzaní elektrických oplotení či nasadení strážnych psov.

„Lov vlkov problémy chovateľov nevyrieši, naopak, môže ich zhoršiť. Požadujeme preto stanovenie nulovej kvóty na lov a zodpovedný prístup k ochrane vlkov na Slovensku,“ uviedla Katarína Butkovská z WWF Slovensko.

Vlk je užitočný aj v prírode, o škodách na hospodárskych zvieratách nie sú štúdie

Ochranári zdôrazňujú, že vlk prirodzene reguluje početnosť jeleňov, diviakov či srnčej zveri, ktorá spôsobuje každoročne miliónové škody na poľnohospodárskych kultúrach a v lesoch.

„Škody spôsobené vlkom na hospodárskych zvieratách sú podľa oficiálnych dát zanedbateľné. Akékoľvek povolenie lovu vlka na Slovensku môže vážne ohroziť jeho populáciu a mať negatívne dôsledky aj na európskej úrovni. Ministerstvo životného prostredia SR je povinné vlkov chrániť a nie aktívne podporovať ich zabíjanie,“ podotkol Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.

Ochranárske organizácie upozorňujú, že nebola vykonaná žiadna vedecká štúdia, ktorá by preukazovala účinnosť lovu vlka pri znižovaní škôd na hospodárskych zvieratách. Dáta podľa nich ukazujú, že v rokoch s nižšími kvótami na lov vlka škody dokonca klesali.

Lov vlka podľa ochranárov môže spôsobiť ešte väčšie škody a vážne ohroziť populáciu tohto chráneného druhu. „Vláda a zodpovedné inštitúcie musia konečne prestať s neúčinnými a škodlivými opatreniami a namiesto lovu zabezpečiť dôslednú ochranu prírody a systematickú podporu farmárov,“ doplnila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

