Obľúbené letovisko má problém: Miestni sú rozčúlení, sťažujú sa na ľudí v hoteloch. Naberú si plné taniere, nič nezjedia

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Turecko chce obmedziť plytvanie jedlom.

Veľké oči neznamenajú veľké žalúdky. Platí to najmä v Turecku, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Milióny turistov si tam každoročne doprajú hotely s all inclusive službami. Neobmedzené švédske stoly však prinášajú aj problém, o ktorom sa doteraz veľa nehovorilo.

Obrovské množstvo jedla mnohokrát končí nevyužité v odpade. Denník Sabah uvádza, že v krajine sa ročne vyhodí až 23 miliónov ton potravín. Až 35 percent ovocia a zeleniny sa ani nedostane na tanier a výraznú časť odpadu vytvárajú práve hotely a reštaurácie.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Z tohto sa vám zatočí hlava: Ceny za ležadlá vystrelili v tejto destinácii na 340 eur za deň, ľudia sú pobúrení
2.
Je tu hlava na hlave a zožerú vás muchy: Na túto európsku pláž ľudia najviac šomrú, ľutujú, že sem šli
3.
Obľúbené letovisko bojuje s problémom: Ráno začína bitka o miesta pri bazéne. Niektorí si obsadia hneď 7 ležadiel, ľudia zúria
Zobraziť všetky články (50)

Téma sa dostáva až k prezidentovi

Úrady spustili kampaň proti plytvaniu. Rada pre poľnohospodársku a potravinovú politiku pripravila správu, ktorú má čoskoro dostať prezident Recep Tayyip Erdogan. V dokumente sú návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mohli zmeniť spôsob, akým fungujú hotely a reštaurácie.

Ilustračná foto: Flickr (VIK hotels group)

Ramazan Bingol, člen Rady pre poľnohospodársku a potravinovú politiku, upozornil, že až polovica jedla z hotelových raňajok končí v koši. Turisti si podľa neho naložia plné taniere, no veľká časť jedla zostáva nedotknutá. Ako riešenie sa preto navrhuje, aby sa hotely postupne odklonili od švédskych stolov a prešli na systém à la carte. Hostia by si tak objednali iba to, čo naozaj zjedia.

Rozhodnutie už čoskoro

Podľa webu Akipress sa má o konkrétnych návrhoch rozhodovať už v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Ak sa schvália, mohlo by to zásadne zmeniť podobu tureckého turizmu. Pre dovolenkárov zvyknutých na neobmedzené bufety by to znamenalo úplne nový zážitok z dovolenky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí obrovský zásah do peňaženiek: Raši ukázal na možné nové dane. Konsolidácia prinesie milióny, ale…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac