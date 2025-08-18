Obľúbené letovisko má problém: Miestni sú rozčúlení, sťažujú sa na ľudí v hoteloch. Naberú si plné taniere, nič nezjedia

Veľké oči neznamenajú veľké žalúdky. Platí to najmä v Turecku, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov. Milióny turistov si tam každoročne doprajú hotely s all inclusive službami. Neobmedzené švédske stoly však prinášajú aj problém, o ktorom sa doteraz veľa nehovorilo.
Obrovské množstvo jedla mnohokrát končí nevyužité v odpade. Denník Sabah uvádza, že v krajine sa ročne vyhodí až 23 miliónov ton potravín. Až 35 percent ovocia a zeleniny sa ani nedostane na tanier a výraznú časť odpadu vytvárajú práve hotely a reštaurácie.
Téma sa dostáva až k prezidentovi
Úrady spustili kampaň proti plytvaniu. Rada pre poľnohospodársku a potravinovú politiku pripravila správu, ktorú má čoskoro dostať prezident Recep Tayyip Erdogan. V dokumente sú návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mohli zmeniť spôsob, akým fungujú hotely a reštaurácie.
Ramazan Bingol, člen Rady pre poľnohospodársku a potravinovú politiku, upozornil, že až polovica jedla z hotelových raňajok končí v koši. Turisti si podľa neho naložia plné taniere, no veľká časť jedla zostáva nedotknutá. Ako riešenie sa preto navrhuje, aby sa hotely postupne odklonili od švédskych stolov a prešli na systém à la carte. Hostia by si tak objednali iba to, čo naozaj zjedia.
Rozhodnutie už čoskoro
Podľa webu Akipress sa má o konkrétnych návrhoch rozhodovať už v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Ak sa schvália, mohlo by to zásadne zmeniť podobu tureckého turizmu. Pre dovolenkárov zvyknutých na neobmedzené bufety by to znamenalo úplne nový zážitok z dovolenky.
