O očkovanie proti covidu je veľký záujem: Pribúdajú nové miesta, vakcín máme dosť, ubezpečuje Šaško

Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na rozšírení miest na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.
„Miesta sa neustále rozrastajú, pri každej žiadosti tlačím na to, aby nebola zdržovaná,“ vyhlásil minister. Zároveň deklaroval, že vakcín je na Slovensku dostatok.
Od septembra sa v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku spustilo očkovanie novými vakcínami Comirnaty LP.8.1, ktoré sú upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19.
Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ Národného centra zdravotníckych informácií, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. Na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára na webe centra.
Nahlásiť chybu v článku