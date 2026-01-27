Nová séria Dunaja odhalila viac, než mala: Unikol obrovský spoiler, ktorý prezrádza smrť obľúbenej postavy

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Na jednu z postáv by sa diváci veľmi nemali viazať.

Nová séria ledva začala a už stihla uniknúť informácia, ktorú diváci nemali vedieť. Nie je to pritom prvýkrát, keďže v minulosti diváci napríklad videli stenu s fotkami v šatni, vďaka hercovi, ktorý si nedal pozor, a tak videli, ktoré postavy prežijú a s ktorými tvorcovia v seriáli ešte počítajú. Teraz sa stalo niečo podobné.

13. séria priniesla viacero nových postáv a zároveň návrat starých, s ktorými už diváci ani nepočítali. Lena dostala nový milostný objekt po dlhých sériách, keď bola sama, a v Dunaji sa ukáže aj esesák, ktorý bude rozpoltený ako žiaden z nich. Všetci totiž v minulosti ukázali nejakú svetlú stránku, no vždy v nich nakoniec zvíťazilo zlo. Gunter by tak mohol byť prvý, kto si zvolí opak.

Informácia, ktorá unikla

Zatiaľ čo prvú epizódu 13. série videli zatiaľ len diváci, ktorí majú VOYO, zdá sa, že niekto, kto vedel o čosi viac, sa rozhodol podeliť o informácie, ktoré mali ostať ešte pár epizód zatajené. Samotní tvorcovia pritom prezradili vopred dosť, či už ide o návrat Ervína a Kristíny, alebo o tajomstvo Šarloty, ktoré bolo naznačené na konci predošlej série a ďalšie detaily o ňom boli prezradené už v prvej epizóde novej série.

Foto: TV Markíza

Prvou uniknutou informáciou je počet epizód, ktoré by mohla nová séria mať. Diváci sú zvyknutí na rozmedzie 14 až 22 epizód, keďže niektoré série boli kratšie a iné dlhšie, pričom v prípade tých krátkych to jednoducho znamenalo, že nová séria bude pokračovať bez výraznej pauzy a tak na nové epizódy nebudú musieť čakať dlho.

Čo sa týka 13. série, už teraz má portál ČSFD zaznamenané dátumy, kedy budú jednotlivé epizódy odvysielané, a dokopy by ich malo byť 16. K prvým šiestim sú pritom nahodené už aj popisy epizód, a tak diváci môžu začať polemizovať a diskutovať o tom, čo ich čaká. Napríklad čo by mohlo byť prekvapenie, ktoré čaká Helgu a či to znamená, že konečne nájde Elizu.

Foto: TV Markíza

Takto tesne pred začiatkom riadneho vysielania v televízii pritom mal uniknúť aj spoiler, čo sa týka obsahu. Stránka na Wikipedii k seriálu už totiž bola aktualizovaná podľa informácií, ktoré tvorcovia aj postavy postupne prezrádzali a tak diváci vedia napríklad to, že Lucia je nová sekretárka na štábe SS a tiež dcéra Berty – karpatskej „slovenskej“ Nemky, ktorá je po úraze pripútaná na invalidný vozík.

Čo však pozorným očiam divákov na tejto stránke neuniklo, je kolónka, v ktorej sa spomína rodina Steinerovcov. Tam sa spomínajú napríklad Izák a Ester, ktorí odišli do Palestíny, ale tiež ich syn Ervín a jeho manželka Kristína. Práve oni sa totiž prekvapivo po niekoľkých sériách vrátili do seriálu, no zdá sa, že jeden z nich sa nedrží dlho. V popise Ervína totiž stojí: „bývalý právnik, odišiel do Palestíny, zomrel v povstaní. Navyše má pri mene krížik. Či už je to chyba, alebo postava naozaj zomrie a jednoducho táto informácia unikla vopred, je zatiaľ otázne. Jedno je však isté, ak si chcú diváci ušetriť nervy a slzy, nemali by sa na jeho postavu priveľmi citovo viazať.

