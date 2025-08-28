Najmladšia obeť mala len 3 roky: Kyjev zažil jednu z najhorších nocí vojny, o život prišlo 14 ľudí. Vyhlásili deň smútku

Počet obetí na životoch po masívnom ruskom dronovom a raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ktorý sa odohral v noci na štvrtok, stúpol najmenej na 14 vrátane troch detí, uviedli tamojšie pohotovostné zložky. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Zranenia utrpelo takmer 48 ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám. Poškodená bola aj budova diplomatickej misie Európskej únie v Kyjeve, čo potvrdil aj predseda Európskej rady António Cosa i ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha.
Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Vyslali stovky dronov
Rusko útočilo v noci na štvrtok na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. Došlo k masívnemu poškodeniu obytných i ďalších budov v siedmich okresoch ukrajinskej metropoly, spresnili tamojší predstavitelia.
As of now, already 14 people are known to have been killed as a result of the Russian attack, including 3 children. A horrific and deliberate killing of civilians.
The Russians are not choosing to end the war, only new strikes. Overnight in Kyiv, dozens of buildings were… https://t.co/KRofKo2jZm
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram uviedol, že najmladším z obetí je dieťa vo veku troch rokov. Na piatok vyhlásili v Kyjeve v súvislosti s útokom deň smútku, dodal. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je útok ukážkou ruskej odpovede na diplomaciu v čase úsilia zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu, dodáva Reuters.
