Marcela žije v Chorvátsku a prenajíma apartmány: Ich cena začína od 120 € pre 4 osoby, bazény na plážach sú tam zadarmo

Chorvátsko nie je iba obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov, ktorí sa sem pravidelne vracajú, ale pre niektorých je aj domovom. Ten si pri Jadrane našla aj Marcela Lalkovič, ktorej pred rokmi učarovalo mestečko Umag na Istrii. Dnes tu žije a podniká v cestovnom ruchu, vďaka čomu sa stretáva s mnohými turistami zo Slovenska.

Marcela v Chorvátsku prenajíma apartmány či vily a ako spomína, 90 % jej klientov sú Slováci. „Vyhovuje im, že som Slovenka, že medzi nami nie je žiadna jazyková bariéra a že sa môžu na mňa kedykoľvek obrátiť,“ vysvetlila nám, prečo si pri výbere dovolenky vyberajú práve ju.

Ako ste sa dostali do Chorvátska? Koľko rokov tu už žijete, a kde presne?

Keď som prišla do Chorvátska prvýkrát ako turista, odvtedy už prešli roky, konkrétne na Istriu – do Umagu, som prišla pred 12 rokmi. A môžem povedať, že Umag ako taký ma očaril, bola to láska na prvý pohľad. Vtedy som si povedala, že toto je to miesto, kde chcem žiť.

Najprv to bolo tak, že som sem prišla na mesiac a potom som sa vrátila domov. Neskôr som začala robiť školské výlety a školy v prírode a potom som sa natrvalo presťahovala do Umagu. Už sú to 4 roky.

Čomu sa v Chorvátsku aktuálne venujete?

Mám turistickú agentúru, prenajímam apartmánové domy, vily a venujem sa predaju nehnuteľností.

Bolo náročné založiť si vlastné podnikanie v Chorvátsku?

Neviem, či bolo náročné založiť si tu podnikanie, pretože vždy som bola podnikavý typ, už na Slovensku som mala dve vlastné firmy, čiže po tejto stránke to nebol až taký problém. Buď máš podnikavého ducha a je jedno, kde žiješ, alebo nemáš.

Samozrejme, že je to iná krajina, cudzí jazyk, potrebuješ sa naučiť, ako to v tej krajine funguje, ale účtovníctvo je rovnaké — má dať – dal, nepustí.

V čom vidíte najväčšie rozdiely medzi životom na Slovensku a v Chorvátsku?

Určite je tu život iný. Chorváti majú na všetko kopec času. Ja som vždy bola naučená, že keď sa povie o 10:00, tak je to o 10:00, a keď čo len 5 minút meškám, volám, ospravedlňujem sa. Tu nie, tu to tak nefunguje. Tu sa dohodnete a nikto nepríde, ani vám nezdvihne telefón, služby nefungujú, na úradoch neviete nič vybaviť. Verte mi, v tomto je zlaté Slovensko.

Na Istrii je veľa Albáncov, Bosňanov, Srbov, tí robia. Domáci, tí robiť nebudú, budú len lamentovať, aké je všetko drahé. Ale zase sa vedia zabávať, pre nich naozaj platí „nema problema“.

V tomto letnom období sa pravidelne diskutuje o tom, či je Chorvátsko drahá dovolenková destinácia, alebo nie. Ako to vidíte vy? Aké sú napríklad vaše bežné náklady?

