Kontrolóri našli v obchode kuracie mäso s nebezpečnou baktériou. Takto ho spoznáte

Kontrolóri zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky vykonali kontrolu v prevádzke Tauris a. s. na Potravinárskej ulici v Rimavskej Sobote, kde našli kuracie mäso s nebezpečnou baktériou Salmonella Enteritidis, informuje ŠVPS na svojom webe.

Produkt s názvom „Kuracie prsia chladené“ pochádza z Poľska a na obale je dátum spotreby do 2. decembra 2023. Spomínané mäso je už teda po dátume spotreby, no niektorí ľudia by ho ešte mohli mať v mrazničke.

„Predmetná surovina – Kuracie prsia chladené, bola spracovaná do tepelne opracovaných mäsových výrobkov. Výrobky sú pozastavené na expedovanie a boli pozastavené dodávky ďalšej suroviny od dodávateľa z Poľska,“ informujú kontrolóri.

Pokazené figy

Ďalšia kontrola, tentoraz v prevádzke Billa na Hlavnej ulici v Bytči, zas na pultoch objavila figy nevhodné pre ľudskú spotrebu. Na produkte s názvom „Figy sušené 200g“ je napísaný dátum minimálnej trvanlivosti do 30. augusta 2024, no ovocie z Turecka bolo z nejakého dôvodu už teraz pokazené.

„Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu senzorického nálezu – konzistencia fíg bola tmavohnedej farby – tuhá, vôňa a chuť fíg tmavohnedej farby – výrazne cudzia, kvasničná, horká a zvieravá,“ píšu kontrolóri.