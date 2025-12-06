Informácie o smrti Oľgy Feldekovej nie sú pravdivé, potvrdil to jej manžel Ľubomír Feldek

Lucia Mužlová
V internetovom priestore sa ocitli nepravdivé informácie.

Informácie, ktoré zverejnila aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom, že dnes zomrela Oľga Feldeková, sú nepravdivé. Pre Denník N to povedal jej manžel Ľubomír Feldek. 

Feldek tiež dodal, že jeho manželka bola tri dni v umelom spánku, no už sa prebrala a je pri vedomí. Pre TASR informáciu predtým potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.

Za uverejnenú informáciu o úmrtí sa ospravedlňujeme.

